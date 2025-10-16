Tắm biển Nha Trang lúc mưa lớn, du khách nước ngoài bị cuốn ra xa

Chiều 16/10, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng của đơn vị đã cứu thành công một du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển.

Vào 14h30 cùng ngày, trực ban Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc nam du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển phía trước công viên Bạch Đằng, phường Nha Trang.

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 cứu nam du khách (Ảnh: Văn Biên).

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã điều cán bộ lái ca nô đến khu vực nạn nhân đang trôi trên biển để ứng cứu. Sau khi được cứu, sức khỏe của du khách đã ổn định.

Qua xác minh, nạn nhân là anh Denis (24 tuổi), quốc tịch Cộng hòa Moldova, đang trong hành trình du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Trong ngày 16/10, tại các phường ở Nha Trang có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 40 đến 90cm.