Nhiều nơi ở miền Bắc sắp trở rét, miền Trung mưa lớn kéo dài

Từ đêm 18/10, khu vực Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh và tiếp tục được tăng cường trong các ngày 20-25/10, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Thời tiết những ngày này sẽ lạnh về đêm và sáng, vùng núi có khả năng trở rét.

Theo dự báo, từ đêm 16/10 đến đêm 18/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Bên cạnh đó, chiều và tối 17/10, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngày và đêm 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Dự báo đợt mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở tỉnh Khánh Hòa ngập sâu sáng 16/10 (Ảnh: Trung Thi).

Dự báo thời tiết ngày 17/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-32 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông của Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.