Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TPHCM sắp thông xe sau thời gian dài "đắp chiếu"

Đoạn đường Hồ Chí Minh dài 31,5km đi qua TPHCM (thuộc tỉnh Bình Dương cũ), nằm trong gói thầu xây lắp số 1 của dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa), đã hoàn thành và dự kiến sẽ chính thức thông xe trong tháng 12 này.

Tuyến đường được thiết kế với 4 làn xe, bao gồm 2 làn dành cho ô tô và 2 làn dành cho xe máy. Phần đi qua địa phận TPHCM do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm thi công.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết, cuối tháng 11 vừa qua, đơn vị đã hoàn tất thi công đoạn đường Hồ Chí Minh từ Chơn Thành (Đồng Nai) đến cầu Thanh An, giáp ranh Tây Ninh, và đã bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Đoạn tuyến đã được thi công hoàn chỉnh, từ việc thảm nhựa, kẻ vạch phân làn đến lắp đặt cọc tiêu và hệ thống hộ lan tại các cây cầu dọc tuyến.

Mặc dù chưa chính thức thông xe, nhiều người dân đã đưa phương tiện vào sử dụng tuyến đường để chở hàng, di chuyển hoặc tập lái ô tô.

Tại các đường ngang dân sinh, nhà thầu đã hoàn tất việc kẻ vạch phân làn và đang chờ cơ quan chức năng lắp đặt trụ đèn tín hiệu giao thông.

Do tuyến đường chưa được thông xe chính thức, chủ đầu tư đã bố trí một số barie cảnh báo nhằm hạn chế phương tiện ra vào.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến dài 31,5km qua địa phận TPHCM có giá trị xây lắp hơn 681 tỷ đồng. Dự án này đã được tái khởi công vào cuối năm 2023 sau một thời gian dài bị "đắp chiếu".

Nút giao giữa đường Hồ Chí Minh với Đường tỉnh 744, xã Dầu Tiếng, TPHCM. Đây là khu vực giáp ranh giữa TPHCM với xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Cầu Thanh An, nằm trên trục đường Hồ Chí Minh bắc qua sông Sài Gòn, hiện đã cơ bản hoàn thành, cho phép phương tiện qua lại hàng ngày giữa TPHCM và Tây Ninh.

Chủ đầu tư cũng đã đặt một số dải phân cách bê tông để chặn một phần mặt đường, nhằm hạn chế phương tiện qua cầu Thanh An khi công trình chưa chính thức đưa vào sử dụng.

Trong khi đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa phận TPHCM đã hoàn tất và chờ thông xe, phần tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh vẫn còn dang dở, với công nhân đang khẩn trương thi công đoạn đường dẫn vào cầu Thanh An.

Đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa) có tổng chiều dài hơn 72km. Trong đó, đoạn qua địa phận TPHCM dài 31,5km (Đồ họa: An Huy).