Khắc phục vết nứt dài 40m giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Ngày 4/11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ đã khắc phục kịp thời sự cố nứt đường trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn.

Các công nhân thuộc Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn đã dùng vật liệu xây dựng xử lý các vết nứt. Công an xã Trường Sơn cũng có mặt tại công trường để phân làn, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố nứt đường (Ảnh: Văn Tráng).

Trưa cùng ngày, vết nứt trên đường được xử lý xong, các phương tiện lưu thông bình thường. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố để có hướng xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, sau những trận mưa lớn kéo dài, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua bản Đá Chát, xã Trường Sơn, xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m, sâu 22cm, khe hở rộng, có nơi rộng đến 15cm.

Theo lãnh đạo xã Trường Sơn, cách đây vài năm, khu vực đồi gần đoạn đường trên từng xuất hiện một vết nứt. Sự cố lần này khả năng xuất phát từ vết nứt trước đó.

Vết nứt xuất hiện trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Ảnh: Văn Tráng).

Tại Quảng Trị mưa đã giảm, tuy nhiên nhiều khu vực trũng thấp của các xã Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Ninh Châu vẫn bị ngập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, lũ trên các sông ở địa phương đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy vẫn ở mức trên báo động 3, các sông khác dao động từ báo động 1 đến 2.

Toàn tỉnh Quảng Trị còn 3.446 hộ dân với 8.840 nhân khẩu bị ngập lụt (giảm 1.721 hộ so với sáng cùng ngày). Mưa lũ những ngày qua tại địa phương làm 9 người chết và mất tích, 4 người bị thương.