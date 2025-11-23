Cầu bị xô nghiêng, sạt lở bủa vây đường, nhà dân trên đỉnh Trường Sơn

Tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa phận huyện A Lưới cũ, thành phố Huế dài gần 99km, có vai trò hết sức quan trọng, giúp việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Theo đơn vị quản lý, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và mưa lũ kéo dài từ ngày 22/10 đến nay, dọc tuyến đường xuất hiện hàng loạt vị trí sạt lở nghiêm trọng, đe dọa sự ổn định của công trình.

Trong ảnh là khu vực sạt lở liên tiếp trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua trung tâm xã A Roàng cũ, nay là xã A Lưới 4.

Đặc biệt, cầu cạn tại km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khu vực A Moong - A Tép, trên đỉnh Trường Sơn, thuộc địa bàn xã A Lưới 5, bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 5/11, Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng tại công trình này.

Hiện, cơ quan chức năng đã rào chắn, cấm phương tiện đi qua cầu, đồng thời mở tuyến đường tạm để người dân di chuyển từ thành phố Huế vào Đà Nẵng và ngược lại.

Theo Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam), trụ T1 của cầu cạn km396+050 bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70cm theo phương ngang và 80cm theo phương đứng, gây mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, sườn núi phía thượng lưu bị sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp đến trụ cầu.

Cận cảnh mặt cầu bị cong vênh, trụ bên dưới đổ nghiêng, lồi hẳn ra một đoạn dài.

Theo cơ quan chức năng, trong các ngày 25-28/10, lượng mưa đo được trong 24 giờ tại vùng núi của Huế phổ biển 800-1.000mm, đặc biệt có nơi lên tới 1.739mm/ngày, cao nhất lịch sử Việt Nam.

Mưa lớn đã gây ngập úng diện rộng khu vực đồng bằng và sạt lở nghiêm trọng ở miền núi, trong đó có các xã A Lưới 1-5, nhất là dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chỉ tính riêng từ đoạn ngã ba Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt (xã A Lưới 4) vào đến khu vực xã Avương (thành phố Đà Nẵng), trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã có hàng trăm vị trí sạt lở taluy dương, taluy âm.

Trong ảnh là một vị trí sạt lở nghiêm trọng tại đầu cầu A Pát (km392+760), gần Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao la, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế.

Đất đá trôi xuống mặt đường đã được đơn vị duy tu, bảo trì hót dọn, song nguy cơ sạt trượt trở lại rất cao khi trời vẫn còn mưa.

Bên cạnh đó, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thành phố Huế, cũng xuất hiện nhiều điểm sạt trượt taluy âm, mặt đường bị sụt lún, nứt gãy,....

Hàng loạt cây gỗ lớn trong khu rừng tự nhiên bị bật gốc, hư hại tại các vị trí sạt lở.

Hai du khách nước ngoài đi từ Đà Nẵng ra Huế, cố gắng vượt qua đoạn đường mở tạm tại khu vực cầu bị đổ nghiêng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Đơn vị duy tu, bảo dưỡng tuyến đường huy động rất nhiều máy móc, nhân lực để khắc phục hậu quả thiên tai.

Một chỉ huy trên hiện trường cho biết, do khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường lớn, nên việc hót dọn sẽ phải mất nhiều thời gian. Các lực lượng thi công phải thức dậy từ 4h hàng ngày để đi vào công trường. Họ làm việc đến tối rồi trở ra nơi tập kết để đảm bảo an toàn.

Sạt lở đất không chỉ gây ảnh hưởng đến sự ổn định của đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thành phố Huế, mà còn đe dọa nhà cửa, tính mạng người dân sống dọc tuyến.

Nhà của hộ dân Hồ Xuân Thái (7 nhân khẩu) ở thôn Cưr Xo, xã A Lưới 4, bị đất đá tràn vào nhà, làm sập tường phòng khách, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo UBND xã A Lưới 4, mưa lớn còn gây sạt lở, bồi lấp nhiều diện tích trồng hoa màu, ruộng lúa. Địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

Vị trí cầu cạn bị đổ nghiêng trên đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Huế (Ảnh: Google Maps).