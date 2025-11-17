Đèo Prenn ở Đà Lạt sạt lở, xuất hiện vết nứt kéo dài

Cận cảnh vị trí sạt lở trên đèo Prenn ở Đà Lạt (Video: Hoàng Hướng - Minh Hậu).

Ngày 17/11, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường sạt lở trên đèo Prenn, lên phương án xử lý sự cố sạt lở.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, sáng cùng ngày, đèo Prenn xuất hiện vết nứt lớn kéo dài khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt thông tin, vị trí sạt lở nằm ở taluy âm của công trình kéo dài hơn 10m.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Được biết, cơ quan chức năng đóng đèo, tạm ngưng phương tiện lưu thông để khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn.

Đèo Prenn dài 10km, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM.