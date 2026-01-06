Dự kiến chi 16,8 tỷ đồng ngân sách mỗi năm để thuê nhà cho giáo viên

Báo cáo nêu rõ, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong trường hợp không có nhà công vụ hoặc không được bố trí nhà công vụ.

Khoản kinh phí này dự tính khoảng 1,4 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương 16,8 tỷ đồng mỗi năm, được hạch toán vào chi thường xuyên của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Ngoài chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, Luật Nhà giáo và dự thảo nghị định hướng dẫn còn quy định chính sách bồi dưỡng đào tạo cho giáo viên ngoài công lập đối với các chương trình bắt buộc.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo phương án được đưa ra, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho khoảng 159.000 giáo viên mầm non và phổ thông ngoài công lập. Nếu tổ chức bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến, kinh phí dự kiến khoảng 39,75 tỷ đồng mỗi năm.

Đối với chính sách thu hút, trọng dụng nhà giáo có trình độ cao, dự thảo nghị định cho phép áp dụng các chế độ ưu đãi về tiền lương, phụ cấp và thăng tiến nghề nghiệp theo quy định cụ thể, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và phân cấp quản lý.

Một trong những tác động đáng chú ý của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo là chuyển từ thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sang thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo gắn với chuẩn nghề nghiệp và năng lực thực chất.

Báo cáo nêu rõ, cơ chế thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo được thiết kế theo hướng tạo động lực để nhà giáo thường xuyên phấn đấu, rèn luyện và nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời khắc phục hạn chế của cơ chế cũ là chỉ có thăng mà không có giảm khi không đáp ứng yêu cầu công việc.

Việc này nhằm bảo đảm sự gắn kết giữa vị trí nghề nghiệp với năng lực thực tế và kết quả công tác của nhà giáo.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chuyển đổi cơ chế không làm phát sinh chi ngân sách nhà nước, không làm thay đổi hệ thống tiền lương hiện hành và không bổ sung phụ cấp mới; đồng thời giảm các thủ tục hành chính liên quan đến xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.