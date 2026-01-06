Xét xử 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và 2 cựu thiếu tướng

Ngày 6/1, Tòa án Quân sự thủ đô (Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Trong vụ án này, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Công ty Phúc Sơn và 2 bị cáo khác cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh cùng bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh này, Viện kiểm sát còn truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh cùng các thuộc cấp tại UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng 2 cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tại phiên toà diễn ra vào tháng 7/2025 (Ảnh: Phương Nguyên).

Cơ quan tố tụng cáo buộc trong quá trình chuyển giao khoảng 186ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh.

Theo đó, gần 63ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Theo cáo trạng, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tháng 6/2015, doanh nghiệp này đã triển khai lập quy hoạch, huy động vốn bằng các hợp đồng góp vốn đầu tư.

Dù thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty Phúc Sơn.

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Văn Hậu đã ký ban hành các quyết định, thông báo,... ký hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án với các khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Văn Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỷ đồng được ghi nhận vào sổ sách.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh (Ảnh: Trung Thi).

Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán hơn 210 lô đất cho Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, Hậu cũng chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ tài sản của Hậu, Định, Hằng cùng các cá nhân, công ty liên quan.

VKS Quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ hơn 1.420 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; một ôtô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 500 miếng vàng của Nguyễn Văn Hậu; 33 miếng vàng của Nguyễn Thị Hằng; cùng toàn bộ số tiền ông Hậu còn lại sau bản án hồi tháng 7 để bảo đảm thi hành án.

Ghi nhận việc Hậu đề nghị bán 501 miếng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả, VKS Quân sự Trung ương đã ra quyết định trả lại số vàng này. Hiện Hậu đã nộp số tiền trên vào tài khoản của cơ quan thi hành án.