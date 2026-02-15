65 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội

Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành.

Theo nghị quyết này, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. 500 đại biểu Quốc hội sẽ được bầu trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức.

Thống kê cơ cấu kết hợp theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội cho thấy tổng số ứng cử viên là 864, trong đó 392 người là nữ (45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc (21,76%); 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa mới có 235 người tái ứng cử (27,2%), 612 người ứng cử lần đầu (70,83%) và 17 người từng ứng cử (1,97%).

Về trình độ học vấn, có 593 người có trình độ trên đại học (68,63%); 261 ứng viên có trình độ đại học (30,21%) và 10 người trình độ dưới đại học (1,16%).

Liên quan cơ cấu độ tuổi, có 187 ứng viên đại biểu Quốc hội là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi); 384 người ở độ tuổi từ 40 đến 50; 259 người tuổi từ 50 đến 60; 26 người từ 60 đến 65 tuổi và có 8 ứng viên đại biểu Quốc hội trên 65 tuổi.

Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 217 người do Trung ương đề cử và 643 người do địa phương đề cử. Lần này có 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Dự kiến ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 để kiện toàn nhân sự và tiến hành công tác xây dựng pháp luật.