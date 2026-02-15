Thủ tướng lì xì, chụp ảnh cùng công nhân vệ sinh môi trường trên phố

Sáng 15/2 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân, người lao động đang trực tiếp làm vệ sinh môi trường tại Hà Nội.

Người đứng đầu Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân môi trường đô thị đang làm vệ sinh môi trường ở các khu vực như: Vườn hoa Lê Trực; ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái Học; ga Hà Nội; rạp Xiếc Trung ương và Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông…

Thủ tướng thăm và động viên công nhân môi trường đô thị đang thực hiện nhiệm vụ tại vườn hoa Lê Trực (Ảnh: Đoàn Bắc).

Qua thị sát, Thủ tướng biểu dương TP Hà Nội, nhất là lực lượng trực tiếp làm vệ sinh môi trường, đã nỗ lực góp phần giúp môi trường Thủ đô ngày càng được cải thiện.

Thăm hỏi cuộc sống, gia đình, công việc và chuẩn bị Tết của công nhân, người lao động, Thủ tướng cảm ơn những “chiến sĩ áo xanh thầm lặng” đã hy sinh niềm hạnh phúc riêng cho TP sáng - xanh - sạch - đẹp.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các công nhân khi phải làm việc với cường độ cao hơn, công việc nhiều hơn trong những ngày giáp Tết, trong khi vấn đề rác thải ngày càng phức tạp tại các đô thị lớn, dân số đông như Hà Nội.

Thủ tướng thăm và động viên công nhân môi trường đô thị đang thực hiện nhiệm vụ tại Phố Nguyễn Thái Học (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư thêm máy móc, phương tiện hiện đại, cải tiến và cơ giới hóa công việc dọn dẹp, thu gom, phân loại và xử lý rác. Việc này vừa giảm bớt lao động nặng nhọc, tránh tiếp xúc độc hại cho công nhân, vừa giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh.

Phát động thi đua, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, Thủ tướng yêu cầu có chế độ lương thưởng xứng đáng, thường xuyên tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động.

Nhắn nhủ anh chị em công nhân, người lao động hãy luôn tự hào về công việc của mình, tuy vất vả, thầm lặng nhưng vinh quang, Thủ tướng kêu gọi toàn dân tiếp tục nâng cao ý thức, chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường, đồng thời giảm bớt vất vả cho công nhân môi trường.

Thủ tướng chụp ảnh cùng các công nhân môi trường đô thị đang thực hiện nhiệm vụ tại Phố Nguyễn Thái Học (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo ước tính, những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng rác phát sinh trên toàn TP Hà Nội khoảng 9.500-10.500 tấn/ngày, tăng 30-50% so với ngày thường, tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Thủ đô.

Riêng khu vực do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội phụ trách, khối lượng rác thu gom khoảng 2.600 tấn/ngày, tăng khoảng 800 tấn/ngày so với ngày thường.

TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổng thể bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng động viên công nhân môi trường đô thị đang thực hiện nhiệm vụ tại ga Hà Nội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhiều xã, phường đã tổ chức tổng vệ sinh tại khu dân cư, xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác, tăng tần suất thu gom và bố trí lực lượng ứng trực trong suốt dịp Tết.

Các đơn vị vận hành 2 khu xử lý rác tập trung bố trí ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận, xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh trong ngày; kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận chuyển, không để xảy ra sự cố môi trường.