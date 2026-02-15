Nghệ An: Bầu 16 đại biểu Quốc hội từ 28 người ứng cử

Ngày 15/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết hội nghị hiệp thương lần 3 đã thỏa thuận, thống nhất danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cùng với đó, ở Nghệ An có 7 ứng viên đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu.

Trong 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, có 13 người ứng cử là nữ (chiếm 61,9%); 5 người ứng cử là người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 23,8%); 7 người ứng cử trẻ tuổi (tỷ lệ 33,3%); 3 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 14,3%).

Lãnh đạo phường Trường Vinh, Nghệ An, kiểm tra danh sách bầu cử được niêm yết tại địa bàn (Ảnh: Vĩnh Khang).

Theo nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử, bầu 16 đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu theo kết quả hội nghị hiệp thương lần 3 kể trên, có 7 người ứng cử được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Nghệ An.

Như vậy, cử tri tại Nghệ An sẽ bỏ phiếu lựa chọn 16 người đại diện cho ý chí, tiếng nói và nguyện vọng của mình tại diễn đàn Quốc hội từ 28 người ứng cử nói trên.

Hội nghị hiệp thương lần 3 cũng đã thỏa thuận, thống nhất lựa chọn để lập danh sách chính thức 140 người ứng cử bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong đó, có 66 người ứng cử là nữ (47,1%); 41 người ứng cử trẻ tuổi (29,3%); 24 người ứng cử là người dân tộc thiểu số (17,1%); 5 người ứng cử là người tôn giáo (tỉ lệ 3,6%); 15 người ứng cử ngoài Đảng (10,7%); 6 người ứng cử thuộc lĩnh lực khoa học và công nghệ (4,2%) và 35 người ứng cử thuộc diện tái cử (41,2%).

Các chỉ tiêu về người ứng cử là nữ, người ứng cử trẻ tuổi và người ứng cử tái cử vượt khá cao so với tỷ lệ phấn đấu của Hội đồng bầu cử đề ra.

Theo đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, kết quả hiệp thương thể hiện sự thống nhất, đồng thuận cao, bảo đảm lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín để giới thiệu ra ứng cử, đáp ứng yêu cầu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trước đó, từ ngày 4 đến ngày 8/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn tỉnh Nghệ An được chia thành 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3-5 đại biểu. Việc phân chia đơn vị bầu cử được thực hiện bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử và cho công tác tổ chức bầu cử trên toàn tỉnh.