Phường đông dân nhất TPHCM có tân chủ tịch

Sáng 13/2, HĐND phường Dĩ An khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Các đại biểu vừa được bầu chức danh nhận hoa chúc mừng tại kỳ họp (Ảnh: Phường Dĩ An).

Tại kỳ họp, HĐND phường Dĩ An đã xem xét tờ trình của Thường trực HĐND và UBND phường; tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo UBND phường.

Theo đó, HĐND phường biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Dĩ An đối với bà Trần Thị Thanh Thủy; đồng thời bầu bà Thủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Võ Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Ngoài ra, ông Nguyễn Phương Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Dĩ An, được bầu bổ sung giữ chức Ủy viên UBND phường.

Ông Võ Văn Hồng phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Phường Dĩ An).

Trước đó, sáng 12/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ tại phường Dĩ An.

Theo quyết định, ông Võ Văn Hồng, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An), được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng thời điểm, bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, được chấp thuận thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Phường Dĩ An hiện là địa phương đông dân nhất TPHCM, với hơn 234.000 người.