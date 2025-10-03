Triển lãm đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM trên đường Nguyễn Huệ

Sáng 3/10, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM đã khai mạc triển lãm với chủ đề “Đảng bộ TPHCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Triển lãm là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Tạ Quốc Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố, cho biết, TPHCM mới trên cơ sở hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là sự hợp nhất toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới hướng tới xây dựng siêu đô thị mang tầm quốc tế.

Triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá và kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu và các đột phá giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”.

Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo; vì cả nước và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tạ Quốc Trung phát biểu khai mạc triển lãm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Để chào mừng Đại hội, TPHCM đã tổ chức triển lãm ảnh tại 7 địa điểm, gồm: đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, phía trước trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao, khu vực đối diện Công viên Chi Lăng (trước Bảo tàng TPHCM), đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa) từ ngày 3/10 đến 18/10.

Tại triển lãm, thành phố đã trưng bày 120 hình ảnh với chủ đề “Đảng bộ TPHCM tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Triển lãm giới thiệu các hình ảnh về những kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; khái quát quá trình phát triển của thành phố gắn với đường lối, chủ trương, chính sách; thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành dự lễ khai mạc triển lãm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đồng thời, triển lãm giới thiệu các thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân giai đoạn 2020-2025; sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế bền vững, văn hóa - xã hội, đối ngoại và hợp tác quốc tế, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra phiên trù bị vào ngày 13/10, khai mạc phiên chính thức sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Trong các ngày 11/10 và ngày 12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Trong đó, có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12/10).