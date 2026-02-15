Nhìn lại năm bùng nổ của những “concert quốc gia” và bản nhạc tỷ view

Sự cộng hưởng giữa lịch sử, công nghệ và cảm xúc cộng đồng tạo nên một bước chuyển đáng chú ý của đời sống âm nhạc.

Hàng nghìn người đồng loạt đứng lên, hòa giọng hát vang ca khúc “Tiến quân ca” trong concert “Tổ quốc trong tim” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Các “concert quốc gia” trở thành “điểm hẹn cảm xúc” của cộng đồng

Nhìn lại năm 2025, có thể thấy sân vận động, quảng trường không còn chỉ là không gian biểu diễn, mà trở thành nơi lưu giữ ký ức tập thể. Những concert mang tinh thần quốc gia, dân tộc quy tụ hàng chục nghìn người như: Tổ quốc trong tim, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Tự hào là người Việt Nam, Việt Nam trong tôi… liên tục được tổ chức ở những địa điểm lớn, quy tụ hàng chục nghìn người tham dự, tạo nên sức lan tỏa rộng lớn từ sự kiện trực tiếp cho tới trên không gian số.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, người đứng sau concert Tổ quốc trong tim diễn ra vào tối 10/8 (50.000 khán giả), sức hút của các “concert quốc gia” đến từ sự giao thoa của nhiều yếu tố xã hội.

Đạo diễn cho rằng, trước hết sự “lên ngôi” của các “concert quốc gia” là nhu cầu của người dân được thuộc về một cộng đồng cảm xúc có chiều sâu.

“Sân vận động, quảng trường rộng lớn không chỉ để nghe nhạc, mà là nơi hàng chục nghìn con người cùng đứng cạnh nhau, hát cùng nhau, lặng đi cùng nhau. Khi đó, cảm xúc cá nhân được nâng lên thành ký ức tập thể, một dạng đồng bộ nhịp tim mà những hình thức giải trí nhỏ khó tạo ra”, đạo diễn chia sẻ.

Bên cạnh đó, năm 2025 cũng là thời điểm các mốc lịch sử lớn của đất nước được nhắc lại với tần suất dày đặc, tạo nên một “ngữ cảnh xã hội” thuận lợi để công chúng tìm đến những chương trình mang tinh thần chung, thay vì chỉ tiêu thụ giải trí cá nhân.

Theo ghi nhận của nhiều chuyên gia văn hóa, 2025 là năm mà các concert chủ đề lịch sử, đất nước không chỉ xuất hiện nhiều mà còn đạt mức lan tỏa mạnh mẽ.

Quan trọng hơn, trải nghiệm concert đã được đầu tư theo tiêu chuẩn mới. Công nghệ trình diễn, thiết kế sân khấu, tổ chức vận hành và truyền thông số giúp sân vận động trở thành một “điểm hẹn văn hóa”, chứ không còn là phiên bản phóng đại của những show ca nhạc đơn lẻ.

Sân khấu đêm nhạc “Tổ quốc trong tim” được dàn dựng hoành tráng, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Với Tổ quốc trong tim, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí xác định ngay từ đầu việc cân bằng giữa nghệ thuật, cảm xúc đại chúng và yếu tố văn hóa dân tộc là nguyên tắc cốt lõi.

Đạo diễn gọi đó là sự cân bằng giữa “mạch” và “độ”. “Mạch là mạch cảm xúc xuyên suốt, được thiết kế như một hành trình có mở - thân - cao trào - lắng - kết. Còn độ là độ hiện đại trong ngôn ngữ thể hiện, đủ hấp dẫn với người trẻ nhưng không làm mất đi sự trang trọng của chất liệu văn hóa”, anh phân tích.

Đạo diễn nhấn mạnh: “Văn hóa là "gốc", còn công nghệ là "cầu nối" đưa cái gốc ấy vào đời sống hôm nay”.

Bản nhạc tỷ view và sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận âm nhạc chính luận

Song hành với sự bùng nổ của concert là hiện tượng các ca khúc chính luận đạt sức lan tỏa chưa từng có. Năm 2025, Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vượt mốc 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng, trở thành một cột mốc đặc biệt với dòng nhạc mang chủ đề lịch sử, đất nước.

Màn trình diễn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trong dịp lễ 30/4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý giải về sức sống của ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng yếu tố thời điểm đóng vai trò then chốt.

“Cha đẻ” của Viết tiếp câu chuyện hòa bình thẳng thắn: “Năm 2025 là một năm đặc biệt với những sự kiện quan trọng của đất nước, tạo ra một “mảnh đất màu mỡ” để những ca khúc viết về Tổ quốc được quan tâm và yêu thương nhiều hơn.

Bài hát này được tôi viết từ vài năm trước, nhưng phải đến khi có sân chơi, có phương tiện truyền thông và có “điểm rơi” mang tính lịch sử để công chúng cùng tập trung sự chú ý, thì nó mới thực sự được lắng nghe”.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ, thời điểm chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn nằm ở cách tiếp cận thế hệ khán giả trẻ. Anh viết những ca khúc về đất nước, hòa bình từ góc nhìn của hiện tại, cho những người đang sống trong hiện tại.

“Tôi không đi theo lối mòn của các bài hát cách mạng đi trước vì mỗi thế hệ có quan điểm nghệ thuật riêng. Tôi sinh ra trong hòa bình, tôi viết bằng cảm xúc của người đang sống ở hiện tại nhưng có sự ghi ơn với quá khứ của cha ông, do đó đã chạm tới cảm xúc của những người trẻ”, anh nói.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận âm nhạc chính luận có khởi nguồn từ việc người làm nghề đã làm mới ngôn ngữ thể hiện.

Khi các chất liệu truyền thống được phối khí mới, hát theo cách mới, dàn dựng sân khấu hiện đại hơn, những ca khúc tưởng như quen thuộc lại có đời sống mới trong lòng khán giả trẻ.

2025 - hiện tượng hay bước nhảy vọt của âm nhạc Việt Nam?

Nhìn tổng thể, nhiều ý kiến cho rằng thị trường âm nhạc Việt Nam năm 2025 vừa mang tính hiện tượng, vừa là bước chuyển mình.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, các mốc lịch sử lớn đã tạo ra “điểm hội tụ cảm xúc” hiếm có để các concert bùng nổ trong năm vừa qua, song song với đó, các nền tảng phát triển của các âm nhạc đại chúng mang tính dài hạn cũng dần được hoàn thiện.

Đạo diễn cho rằng, điều đáng mừng là khán giả Việt đã hình thành thói quen mua vé, di chuyển, sắp lịch để đi concert; công nghệ sản xuất tăng nhanh; truyền thông số biến concert thành sự kiện xã hội.

Điều đó cho thấy thị trường đang dịch chuyển từ biểu diễn đơn lẻ sang một ngành công nghiệp sự kiện có cấu trúc đa tầng.

Các quân nhân tham gia trình diễn trong concert “Tổ quốc trong tim” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, dòng chảy âm nhạc Việt Nam sẽ được tiếp nối bằng những cú bứt phá từ những gương mặt trẻ năng động, đạt giải thưởng quốc tế. Nhạc sĩ hạnh phúc khi trở thành người truyền cảm hứng và tiên phong đưa dòng nhạc quê hương, đất nước trở lại vị thế trung tâm.

Không chỉ dừng lại ở sáng tác, nhạc sĩ còn ấp ủ tâm huyết đào tạo thế hệ kế cận, bởi họ chính là những người sở hữu nguồn năng lượng mới và cái nhìn trực diện, phù hợp với hơi thở thời đại.

Bước sang năm 2026, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đều cho rằng sức nóng của âm nhạc vẫn sẽ còn, nhưng cuộc chơi sẽ khắt khe hơn. Khán giả sẽ “khó tính” hơn, thị trường phân tầng rõ ràng hơn, đòi hỏi người làm nghề không chỉ “làm to” mà phải “làm đúng”.

Năm 2026 được các nghệ sĩ dự đoán sẽ là giai đoạn sàng lọc, nơi chất lượng, bản sắc và chiều sâu văn hóa trở thành thước đo tính bền vững của thị trường âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung.