Mỹ tốn hàng tỷ USD khi tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela, Iran

Biên đội tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng trước, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi chiến dịch này là gọn gàng và có tính toán. Với yểm trợ đường không từ trên cao, lực lượng đặc nhiệm đổ bộ từ trực thăng xuống Caracas, đẩy lùi lực lượng bảo vệ, bắt giữ mục tiêu và được không vận trở lại một tàu chiến Mỹ cách bờ biển hàng trăm km. Mọi việc hoàn tất chỉ trong vài giờ, với chi phí tối thiểu.

Tuy nhiên, thế bố trí quân sự của Mỹ tại Caribe đang tiêu tốn hàng tỷ USD. Các tính toán của Bloomberg cho thấy chi phí vận hành của các tàu được triển khai tại đây đã vượt 20 triệu USD/ngày ở thời điểm cao nhất từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 1.

Mặc dù phần lớn chi phí được trang trải bằng nguồn ngân sách quốc phòng đã được phân bổ, các hoạt động tác chiến, từ nhiên liệu bay, vũ khí sử dụng cho đến phụ cấp bổ sung, đều làm tổng chi phí tăng thêm.

“Không có quỹ dự phòng nào trong ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho các chiến dịch bất ngờ. Xung đột luôn phát sinh thêm chi phí”, ông Mark Cancian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, cho biết.

Hàng chục tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hậu cần của Hải quân Mỹ bắt đầu tập trung quanh khu vực Mỹ Latinh vào cuối mùa hè năm ngoái, trong khuôn khổ đợt tăng cường mang tên Southern Spear.

Vào cao điểm, đợt triển khai này chiếm 20% lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Mỹ, làm “trói chân” các khí tài quan trọng ngay cả khi các cuộc khủng hoảng bùng phát ở những nơi khác trên thế giới.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết các chiến dịch quanh Venezuela không làm phát sinh thêm chi phí cho người nộp thuế, vì các lực lượng liên quan vốn đã được triển khai.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay cũng đã được điều đến Trung Đông khi chính quyền của ông Trump muốn tăng sức ép buộc Tehran đạt thỏa thuận về hạt nhân và tên lửa.

Thông tin của Lầu Năm Góc về chi phí vận hành, dữ liệu theo dõi tàu, ảnh vệ tinh và các thông báo triển khai công khai cho thấy các tàu và máy bay của Mỹ đã được điều chuyển tới Caribe nhiều tháng trước chiến dịch, âm thầm tiêu tốn hàng tỷ USD đồng thời có thể hạn chế sức mạnh của Mỹ ở những nơi khác.

Trong số các tàu và phương tiện chờ sẵn ngoài khơi Venezuela trước cuộc đột kích, tàu sân bay USS Gerald R. Ford là lực lượng chủ lực, dẫn đầu một nhóm tác chiến, đội hình tàu chiến của Hải quân Mỹ có thể bao gồm khu trục hạm, tuần dương hạm và tàu ngầm.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới, chở hơn 4.000 nhân sự và hàng chục máy bay chiến đấu. Theo các tính toán dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, ngân sách quốc phòng Mỹ và CSIS, chi phí duy trì sự hiện diện của tàu này cùng các khu trục hạm, tàu ngầm và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường đi kèm lên tới 11,4 triệu USD mỗi ngày.

Sự hiện diện của tàu USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale, USS San Antonio và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 tiêu tốn 8,59 triệu USD mỗi ngày.

Các tàu hậu cần và tàu hỗ trợ tốn thêm khoảng 1 triệu USD mỗi ngày.

“Chúng tôi ước tính rằng Chiến dịch Southern Spear có lẽ đã tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD kể từ tháng 8/2025”, Elaine McCusker, cựu kiểm soát viên của Lầu Năm Góc và hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại American Enterprise Institute, cho biết.

Bà nói các ước tính này dựa trên thông tin công khai và “chỉ giới hạn ở chi phí gia tăng từ việc vận hành các tàu, máy bay và nền tảng điều khiển từ xa tham gia các cuộc tấn công, cũng như việc bổ sung số lượng đạn dược có khả năng đã được sử dụng”.

Bà cho biết thêm rằng con số này không bao gồm chi phí tình báo hay xác định mục tiêu, bao gồm hỗ trợ mạng và diễn tập tác chiến.