Nữ nhân viên phục vụ quán ăn trả lại túi xách chứa 30 triệu đồng

Ngày 15/2, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp trao trả số tiền mặt và hàng hóa tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng cho 2 chủ nhân bị mất.

Trước đó, ngày 13/2, bà Trần Thị Giàu (SN 1975, trú tại xã Phù Mỹ Bắc), nhân viên phục vụ tại một quán ăn trên địa bàn, đã nhặt được chiếc túi xách chứa nhiều tiền mặt. Nghi ngờ đây là tài sản của khách bỏ quên, bà Giàu đã mang túi xách đến trình báo Công an xã Phù Mỹ Bắc.

Bà Trần Thị Giàu (giữa) trao lại tài sản cho chị Hiền (Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Bắc).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong túi có 30 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân mang tên chị Hoàng Thị Hiền (SN 1988, trú tại TPHCM).

Công an xã Phù Mỹ Bắc đã liên hệ và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Hiền. Cho biết đã sơ ý bỏ quên túi xách khi ghé vào quán ăn trên đường về Quảng Trị đón Tết, người phụ nữ bày tỏ sự xúc động khi nhận lại tài sản.

Cũng trong ngày 13/2, ông Bùi Văn Út (SN 1966, trú xã Phù Mỹ Bắc) đã nhặt được một túi hàng chứa 57 gói hàng, tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ông Út đã mang số hàng này đến công an xã trình báo, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Đặng Tấn Phi (SN 1999, trú thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc), làm nghề giao hàng, là người làm mất số hàng trên. Công an xã đã thông báo để anh Phi đến nhận lại tài sản.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đánh giá cao hành động tự giác, trung thực của bà Trần Thị Giàu và ông Bùi Văn Út. Những việc làm này không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm của công dân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bảo vệ tài sản cho người dân và xây dựng cộng đồng văn minh.