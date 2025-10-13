Đại biểu TPHCM tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ

Sáng 13/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM (phường Long Bình) và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn còn có ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng Thành ủy, sở, ngành.

Lễ viếng diễn ra ngay trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bắt đầu phiên trù bị.

Trước đó, các đại biểu đã tới viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM.

Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM rộng gần 30ha, là nơi an nghỉ của hơn 14.000 liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Liệt sỹ, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau nghi thức thắp hương và dâng hoa tại Tượng đài chính, các đại biểu đã đến thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ.

Sau khi kết thúc lễ dâng hoa, dâng hương, đoàn đại biểu đã di chuyển về Học viện Cán bộ TPHCM để tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.