Đề nghị kiểm tra, giải quyết công trình lạ trong lăng hoàng hậu ở Huế

Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, yêu cầu kiểm tra việc xây dựng công trình nhà rường trong khu vực lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, thuộc quần thể lăng vua Thiệu Trị (phường Thủy Xuân, thành phố Huế).

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị thành phố Huế tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định liệu công trình nhà rường này có tuân thủ đúng báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu đã được phê duyệt trước đó. Việc kiểm tra cũng nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Công trình nhà rường theo kiểu huỳnh ốc trong lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ (Ảnh: Cao Tiến).

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế được yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, và báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 9/1.

Trước đó, dư luận xôn xao về sự xuất hiện bất ngờ của một công trình nhà gỗ kiên cố tại lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ. Công trình này có diện tích khoảng 35m2, được cố định bằng 16 cột gỗ, hệ mái gỗ chắc chắn, lợp ngói liệt, theo kiểu huỳnh ốc.

Điều đáng nói, dù lăng Xương Thọ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo vào năm 2020, và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã phê duyệt đề án vào năm 2023, nhưng hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đã được thẩm định, phê duyệt lại hoàn toàn không đề cập đến công trình nhà rường này.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lý giải, công trình bằng gỗ lắp ghép, kết cấu linh hoạt đặt trên hệ đá táng kê chân có sẵn, không đào xới nền móng và không tác động đến yếu tố gốc của di tích.

Ngôi nhà gỗ được tạo dựng nhằm tôn vinh Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, đồng thời tạo thêm không gian lễ bái trang nghiêm, hạn chế tác động của thời tiết. Công trình này được xây dựng từ nguồn xã hội hóa thông qua Quỹ Bảo tồn Di sản Huế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên trong ngôi nhà đã có thêm một hương án dùng để thờ phụng (Ảnh: Cao Tiến).

Ngoài ra, một cổng gỗ theo kiểu tam quan, gồm 4 trụ gỗ dựng trên nền bê tông, với cấu kiện bằng gỗ chạm khắc và ghi chữ màu vàng "Lăng vua Thiệu Trị" cũng xuất hiện tại khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị, gây khó hiểu cho nhiều người.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết do khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị thiếu chỉ dẫn, một nhà hảo tâm đã đề nghị tài trợ làm thêm phần cổng gỗ và biển tên, với mục đích giúp người dân dễ nhận biết.

Qua phản ánh của dư luận, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tự nhận thấy thiếu sót, xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích.

Trung tâm cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra, đảm bảo công trình không phát sinh thay đổi về quy mô, kết cấu so với hiện trạng. Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, đơn vị sẽ phối hợp điều chỉnh theo đúng quy định.