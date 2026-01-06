Chủ tịch TPHCM: Nhiều tỉnh thiếu vốn, mình thừa vốn mà không giải ngân được

Chiều 6/1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có những đánh giá tổng quan về thành tựu, kết quả, điểm nghẽn của địa phương trong năm 2025.

TPHCM đã đi qua năm 2025 với nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi. Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng, địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, với gam màu sáng nhiều hơn gam màu tối.

"Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của thành phố đạt 8,03%. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, sức hấp dẫn của TPHCM được nâng lên, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư và mở rộng hoạt động trên địa bàn", Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu hội nghị (Ảnh: Tuấn Huy).

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025 của TPHCM được đánh giá là năm bình yên không chỉ đối với người dân thành phố, mà còn với du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch. Với cách làm mới trong quản lý, điều hành, mức độ hài lòng của người dân được nâng lên, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM thẳng thắn nhìn nhận thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cần tập trung xử lý. Trong đó, bốn vấn đề trọng tâm phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gồm: giảm ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông và xây dựng thành phố không ma túy.

"Những hạn chế kéo dài như đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2025 của thành phố đạt khoảng 70%, cao hơn các năm trước, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều tỉnh còn thiếu vốn, mình thừa vốn mà không giải ngân được, rất đáng suy nghĩ", Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành ven sông Sài Gòn tại TPHCM sắp được mở rộng (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo TPHCM phân tích, những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công. Các cơ quan cần có giải pháp khắc phục dứt điểm thời gian tới.

Đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, việc triển khai nhìn chung đúng hướng, đạt kết quả khá tích cực so với mặt bằng chung cả nước. Tuy nhiên, thành phố cần quyết tâm cao hơn trong xử lý các vấn đề còn tồn tại, trong đó có việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số (10-11%) trong năm 2026, TPHCM đang triển khai nhiều công trình, dự án lớn, cả khu vực Nhà nước và tư nhân. Năm 2026 được xác định là giai đoạn cao điểm đầu tư, với nhiều công trình đồng loạt triển khai nhằm tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển.

Liên quan cơ chế, chính sách đặc thù, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết Nghị quyết 260 sửa đổi Nghị quyết 98 có ý nghĩa quan trọng, song việc triển khai đòi hỏi quyết tâm cao hơn, hành động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để phát huy hiệu quả.