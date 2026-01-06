Xe máy lao lên vỉa hè ở Tây Ninh, nam thanh niên tử vong

Ngày 6/1, Công an phường Long An đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ninh khiến nam thanh niên tử vong (Ảnh: H.M.).

Khoảng 4h15 cùng ngày, anh N.L.H. (23 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe máy chở theo một thanh niên khác trên đường Nguyễn Thông, hướng xã Tầm Vu về phường Long An.

Khi đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa Long An, phương tiện mất lái lao lên vỉa hè khiến cả hai người văng xuống đường bị thương nặng.

Lực lượng chức năng đã đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh H. không qua khỏi.