Cửa khẩu quốc tế Tân Nam ở Tây Ninh sẵn sàng ngày khánh thành

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam nằm trên địa bàn xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), đối diện với cửa khẩu Meun Chay của tỉnh Prey Veng (Campuchia). Dự án xây dựng cửa khẩu này được khởi công từ cuối tháng 10/2024, với tổng vốn đầu tư 274 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh Tây Ninh. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Khu vực trung tâm thực hiện các thủ tục hành chính xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam là Trạm kiểm soát liên hợp. Hiện công trình đã hoàn thành, các đơn vị thi công và liên quan đang lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị điện để chuẩn bị đưa vào vận hành trong thời gian tới.

Hệ thống máy soi chiếu an ninh đã được lắp đặt bên trong Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu, sẵn sàng phục vụ người dân làm thủ tục qua lại giữa hai nước Việt Nam và Campuchia khi cửa khẩu chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 11/10, các công nhân đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống điện và thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu.

Các dãy ghế đã được lắp đặt hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân ngồi chờ làm thủ tục hành chính tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Công nhân đang lát gạch vỉa hè hai bên và hoàn thiện một số hạng mục phụ trong khuôn viên Cửa khẩu quốc tế Tân Nam. “Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi làm liền để kịp tiến độ, đảm bảo các hạng mục này hoàn thành đúng thời gian đề ra”, một công nhân chia sẻ.

Ông Trần Tuấn Hùng (50 tuổi, thuộc đơn vị lắp đặt hệ thống chiếu sáng) cho biết, khuôn viên Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được lắp đặt 81 trụ đèn, mỗi đèn có công suất 150W. Riêng khu vực quảng trường cửa khẩu có 4 trụ đèn lớn, mỗi trụ gồm 6 bóng, mỗi bóng có công suất 350W.

Bên cạnh Quốc môn là Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam. Dự án xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam gồm 5 hạng mục chính: Quốc môn; Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường và sân nghi lễ; Trạm kiểm soát Biên phòng; đường trục chính cửa khẩu; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước và phòng cháy, chữa cháy.

Đến nay, hệ thống phòng cháy, chữa cháy đã được lắp đặt hoàn tất, từ bên trong Trạm kiểm soát liên hợp đến khu vực ngoài khuôn viên cửa khẩu.

Trong thời gian chờ khánh thành cửa khẩu, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua lại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường.

Dự kiến, Cửa khẩu quốc tế Tân Nam sẽ được khánh thành trong tháng 10. Việc đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey có ý nghĩa kinh tế, chính trị quan trọng, mở ra nhiều tiềm năng phát triển mới, tạo điều kiện khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Campuchia (Ảnh: Nguyễn Ngọc Hồng Thắm)

Đường tỉnh 791 kết nối đến Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đi xuyên qua Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Tuyến đường dài hơn 10km, được thiết kế với 2 làn ô tô lưu thông.

Vị trí Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, xã Tân Biên (Tây Ninh) kết nối với Cửa khẩu Meun Chay, tỉnh Prey Veng, Campuchia (Đồ họa: An Huy).