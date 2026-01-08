Phó Tổng thống Vance: Venezuela chỉ được bán dầu nếu phục vụ lợi ích của Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên chương trình “Jesse Watters Primetime” của Fox News tối 7/1, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Mỹ đang kiểm soát nguồn tài chính của Venezuela.

“Chúng tôi kiểm soát các nguồn năng lượng, và chúng tôi nói với chính quyền của họ rằng: Các vị được phép bán dầu chừng nào việc đó còn phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ. Các vị không được phép bán nếu không thể phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ”, ông Vance nói.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social rằng Venezuela sẽ dùng số tiền thu được từ thỏa thuận mới với chính quyền của ông để mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất.

“Tôi vừa được thông báo Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất, bằng số tiền họ nhận được từ thỏa thuận dầu mỏ mới của chúng ta. Những giao dịch mua này sẽ bao gồm, trong số những thứ khác, các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cũng như thuốc men, thiết bị y tế và trang thiết bị do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện lưới điện và các cơ sở năng lượng của Venezuela", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Tổng thống Trump trước đó cho biết, ông muốn Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez trao cho Mỹ và các công ty tư nhân “quyền tiếp cận toàn diện” đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Ông cho hay, Venezuela đã đồng ý sẽ giao nộp cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu thuộc diện trừng phạt để bán theo giá thị trường.

"Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, số tiền thu được do tôi kiểm soát trên tư cách Tổng thống Mỹ để đảm bảo chúng được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ", ông nói.

Ông cho hay, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright được giao phụ trách thực thi thỏa thuận này, đồng thời cho biết dầu mỏ sẽ được lấy trực tiếp từ các tàu chở dầu và chuyển thẳng về các cảng của Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị Năng lượng, Công nghệ sạch và Tiện ích của Goldman Sachs tổ chức ở Miami hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh, Mỹ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela “vô thời hạn” nhằm ổn định nền kinh tế nước này, tái thiết ngành dầu khí và bảo đảm Venezuela hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Theo ông, nguồn thu này sẽ được sử dụng để ổn định nền kinh tế Venezuela và cuối cùng là để hoàn trả cho các tập đoàn dầu khí lớn Exxon Mobil và ConocoPhillips những thiệt hại mà họ phải gánh chịu khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chavez vào giữa những năm 2000.

Mỹ tuyên bố sẽ nắm quyền kiểm soát dầu thô của Venezuela chỉ vài ngày sau chiến dịch tấn công vào Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump nói rằng, các công ty Mỹ sẽ thổi luồng sinh khí mới vào ngành dầu mỏ của quốc gia này. Các lãnh đạo cấp cao trong ngành dầu khí Mỹ từ Chevron, ConocoPhillips và ExxonMobil được cho là sẽ gặp Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai 9/1 để thảo luận các kế hoạch rót hàng tỷ USD vào ngành dầu mỏ Venezuela.

Chevron hiện là công ty dầu khí Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela, sau khi tài sản của ConocoPhillips và Exxon bị quốc hữu hóa.

Cho đến nay, các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ vẫn từ chối công khai trình bày bất kỳ kế hoạch đầu tư nào như vậy, và giới quan sát tỏ ra hoài nghi rằng các công ty niêm yết lớn sẽ sẵn sàng đầu tư vào một khu vực chính trị bất ổn, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu đang giảm, nếu không có những bảo đảm vững chắc tuyệt đối các khoản đầu tư của họ sẽ được bảo vệ.

Cũng có nhiều hoài nghi về việc liệu Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, có thể một lần nữa sản xuất được khối lượng đáng kể hay không, sau nhiều năm bị bỏ bê khiến sản lượng của nước này giảm từ mức đỉnh 3,5 triệu thùng/ngày cách đây 25 năm xuống còn khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương chưa đến 1% thị phần dầu mỏ toàn cầu.

Venezuela hiện chưa phản hồi về tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và một số nước đã lên tiếng phản đối các động thái của Mỹ với Venezuela.

Trung Quốc tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela đã đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tình hình kinh tế của nước này.