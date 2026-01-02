Phố trung tâm Hà Nội thế nào khi vắng bóng lực lượng chức năng?

Giữa tháng 11/2025, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình là 3 phường đầu tiên được thành phố Hà Nội lựa chọn để thí điểm xây dựng mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Sau gần 2 tháng, nhiều tuyến phố cổ, trong đó có phố Phùng Hưng đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Phần lớn các hộ dân đã tự giác chấp hành việc không lấn chiếm vỉa hè, không bày bán hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt ra không gian công cộng dành cho người đi bộ.

Trái ngược với hình ảnh trước đây khi bàn ghế bày tràn lan, chiếm hết vỉa hè trước cửa, một địa điểm ăn nhậu có tiếng tại số 2 phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm) nay đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hoạt động ăn uống diễn ra trong không gian bên trong, khách không còn ngồi tràn ra vỉa hè.

Các hộ kinh doanh trên tuyến phố Đường Thành nghiêm túc thực hiện quy định về trật tự vỉa hè, lòng đường. Xe máy được sắp xếp gọn gàng theo vạch sơn vàng mà lực lượng chức năng đã vẽ, và không gian còn lại là dành cho người đi bộ.

Phố Hàng Mã vốn nổi tiếng buôn bán sôi động, đặc biệt vào dịp cuối năm, từng thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc do vỉa hè bị lấn chiếm, xe đỗ tràn lòng đường. Sau khi được tổ chức lại vỉa hè, tháo dỡ mái che, tuyến phố đã trở nên thông thoáng hơn.

Trước đây, do hoạt động kinh doanh sôi động, tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra phổ biến. Hầu hết cửa hàng bán đồ trang trí Tết bày vật dụng ra vỉa hè, xe máy của người mua hàng tràn xuống lòng đường. Điều này khiến lòng đường bị thu hẹp, giao thông qua khu vực thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc suốt cả ngày.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi chính quyền tổ chức lại trật tự vỉa hè, tình trạng trên đã có sự thay đổi rõ rệt.

Theo ghi nhận, lòng đường phố Hàng Mã hiện rộng rãi hơn trước, phương tiện lưu thông thuận lợi. Người đi bộ có không gian di chuyển rõ ràng, không còn cảnh phải len lỏi giữa hàng quán hay xe cộ như trước đây.

Ngã tư Hàng Rươi - Hàng Mã chiều cuối năm thông thoáng hơn, lòng đường rộng rãi, việc đi lại thuận tiện.

Ngã tư Hàng Giấy - Hàng Buồm là một trong những điểm giao cắt đông đúc của khu vực phố cổ Hà Nội, nơi tập trung nhiều hoạt động buôn bán, ăn uống.

Trước đây, khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải khi các hàng ăn, quán xá bày bàn ghế tràn ra vỉa hè, thậm chí chiếm cả lòng đường. Nay, tuyến phố đã thông thoáng hơn, người dân và du khách có thể thong thả đi bộ, không còn cảnh né tránh các phương tiện hay phải nghe tiếng còi xe inh ỏi.

Không cần lực lượng chức năng giám sát, nhắc nhở, một số gia đình cũng tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy.

Ngã tư Mã Mây - Đào Duy Từ thông thoáng hơn sau khi triển khai chiến dịch xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự văn minh đô thị.

Vỉa hè phố Hàng Đào cắm biển "Tuyến phố kiểu mẫu", cấm để phương tiện trên hè phố, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không có rác tồn đọng...

Ngay cả khi không có sự tuần tra, giám sát trực tiếp của lực lượng chức năng, trật tự đô thị trên tuyến phố vẫn được duy trì, vỉa hè thông thoáng. Các hộ kinh doanh chủ động sắp xếp hoạt động buôn bán gọn gàng, tự giác nhường lại không gian đi bộ cho người dân và du khách.

Hình ảnh xưa nay hiếm - hai người đàn ông thoải mái ngồi chơi cờ ngay trên vỉa hè phố Hàng Đào.

Sau gần 2 tháng ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, ý thức chấp hành của người dân phố cổ Hà Nội đã có sự thay đổi rõ rệt. Hoạt động mua bán vẫn diễn ra sôi động, song tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm đáng kể, không còn cảnh thấy lực lượng chức năng thì thu dọn, khi vắng bóng lại lấn chiếm vỉa hè.