Nam sinh người Nùng được vinh danh vì giỏi múa

Nam sinh 13 tuổi từ miền núi về Hà Nội học múa

Tạ Quang Thành hiện là sinh viên năm nhất, ngành Biên đạo múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Vừa qua, nam sinh vinh dự là 1 trong 150 đại biểu được vinh danh tại "Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu" lần thứ 12 năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo Quang Thành, được vinh danh lần này không chỉ khích lệ tinh thần, đây còn là thành quả của nam sinh người dân tộc thiểu số khi dám làm, dám thử sức.

"Hiện tôi mới học năm nhất nên còn nhiều trăn trở chưa thể giải đáp. Về lâu dài, tôi muốn được sáng tạo và phát triển, cống hiến cho di sản múa truyền thống dân tộc để truyền bá những giá trị văn hoá phi vật thể đặc sắc của người đồng bào.

Học biên đạo sẽ giúp tôi có nhiều ý tưởng sâu sát với các dân tộc thiểu số mà nghệ thuật hiện nay chưa khai thác được. Tôi muốn dùng kiến thức để sau này tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc”, Thành chia sẻ.

Tạ Quang Thành là một trong 150 đại diện tiêu biểu, vừa được tuyên dương năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Để đạt được mong ước, với chàng trai người Nùng là cả một hành trình dài. Từ năm lớp 7, thấy con có niềm đam mê với bộ môn múa, bố Thành gợi ý nam sinh thử sức thi vào Học viện Múa Việt Nam.

13 tuổi, cậu bé quyết định rời quê tới Hà Nội, chính thức bắt đầu hành trình 6 năm theo học tại Học viện Múa Việt Nam.

Lớn lên ở xã Đồng Văn, Tuyên Quang (trước đây là huyện Đồng Văn, Hà Giang), cả gia đình Quang Thành vốn có truyền thống làm nghệ thuật. Từ bé, cậu thi thoảng đi diễn xa nhà với bố.

Thế nhưng với nam sinh này, đây là lần đầu tiên và có lẽ là thử thách lớn đầu đời khi vượt quãng đường với 12 tiếng đồng hồ đi xe khách về Thủ đô học tập.

“Thời gian đầu xuống Hà Nội, mình bỡ ngỡ và rất run, đi đâu cũng đầy sợ hãi. Mình ở ký túc xá, nhiều bạn cuối tuần được về với gia đình nhưng riêng mình, mỗi năm chỉ về nhà 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè", Thành kể.

Thi thoảng, bố mẹ sẽ thu xếp công việc để xuống thăm nhưng nhiều lúc tủi thân, nhớ nhà, nam sinh lao vào học múa một mình như một cách để giải tỏa cảm xúc.

Tại Học viện Múa Việt Nam, Thành vừa học văn hóa, vừa học chuyên môn. Buổi tối, cậu tranh thủ tự tập luyện.

Thi thoảng, chàng trai người Nùng còn nhận đi diễn bên ngoài để không phải xin tiền tiêu vặt của bố mẹ.

Quang Thành là á khoa đầu vào chuyên ngành Biên đạo múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Trong suốt 6 năm học tại đây, dấu mốc đáng nhớ nhất với Thành là việc giành giải nhất Liên hoan Ca múa nhạc bán chuyên tỉnh Hà Giang (cũ) khi mới học lớp 9.

“Là đại diện cho huyện Đồng Văn tham gia thi, em vô cùng hạnh phúc khi tên mình được xướng lên. Giải thưởng ấy như tiếp thêm cho em niềm tin, động lực để kiên định theo con đường múa”, Thành nói.

Nam giới học múa, tại sao không?

Năm 2024, sau khi tốt nghiệp, Thành quyết định về công tác tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang (cũ).

Cũng trong năm đó, với tiết mục “Ka ĐongKu” (Mặt nạ đen) của dân tộc Dao, Thành dốc toàn lực để biểu diễn tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc. Chàng trai vỡ òa khi lần đầu tiên chạm vào tấm huy chương vàng.

Giải thưởng giúp nam sinh tin rằng, con trai học múa chẳng có gì sai. Thậm chí, điều này tiếp thêm động lực để Thành tiếp tục hoàn thành những dự tính lớn hơn sau này.

Với suy nghĩ nếu học biên đạo múa, bản thân sẽ có cơ hội hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo gắn với đời sống, phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, Thành quyết định thi tuyển chính quy vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Kết quả, Thành trở thành á khoa đầu vào chuyên ngành Biên đạo múa năm 2025.

Theo Thành, để trở thành một biên đạo múa giỏi, kỹ thuật và cảm xúc phải luôn song hành. Nếu chỉ có kỹ thuật mà không có cảm xúc, tác phẩm sẽ không có chiều sâu.

Thành ấp ủ hướng kết hợp múa đương đại với múa dân gian dân tộc (Ảnh: NVCC).

Sau một học kỳ, nam sinh đặt mục tiêu phấn đấu sẽ giành học bổng và thời gian tới sẽ tham gia các cuộc thi tài năng múa toàn quốc.

Đặc biệt, cậu sẽ dành nhiều tâm huyết với văn hóa dân tộc Nùng - một chất liệu mới, chưa có hệ thống động tác cơ bản.

Thành ấp ủ hướng kết hợp múa đương đại với múa dân gian dân tộc, một sự đổi mới khiến tác phẩm trở nên mới mẻ, hấp dẫn với công chúng nhưng vẫn giữ được cội nguồn và bản sắc của đồng bào.

Theo Quang Thành, nam giới theo học múa không có nhiều hạn chế, thậm chí còn là ưu thế do có thể lực, sức bật, độ bền và khả năng thực hiện các kỹ thuật khó.

Thành cũng đánh giá cao môi trường đào tạo tại khoa Múa với các giảng viên luôn tận tâm, sát sao, truyền cảm hứng và “truyền lửa” nghề cho sinh viên.

“Đây là môi trường rất tốt để em học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng làm nghề và sáng tạo ra những điệu múa độc bản”, Tạ Quang Thành chia sẻ.