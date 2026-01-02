Rộ trào lưu chi tiền triệu thuê "soái ca" lái mô tô dạo phố đêm ở TPHCM

Chị Phạm Hạnh - chủ một quán ăn tại TPHCM - là một trong những người sớm trải nghiệm trào lưu này tại Việt Nam. Theo chị Hạnh, ý tưởng đến từ việc thường xuyên xem các clip tương tự quay ở Trung Quốc.

“Khi thấy các clip này lan truyền khá nhiều trên mạng xã hội, tôi liên hệ một người quen lái mô tô chuyên nghiệp để làm theo”, chị Hạnh chia sẻ.

Clip "soái ca" lái mô tô đưa đi dạo phố đêm của chị Hạnh được thực hiện tại cầu Ba Son ở TPHCM (Video: Nhân vật cung cấp).

Theo chị, để thực hiện một clip hoàn chỉnh cần khoảng 5 người tham gia, đảm nhiệm các khâu như lái mô tô, chạy xe song song quay hình, hỗ trợ kịch bản và điều phối cảnh quay. Chi phí khoảng 1,9 triệu đồng cho một lần quay kéo dài 60 phút, trang phục do người tham gia tự chuẩn bị.

Clip của chị được thực hiện tại cầu Ba Son - một trong những bối cảnh được nhiều người lựa chọn khi quay phố đêm tại TPHCM. “Nhìn thì đơn giản nhưng cũng khá công phu. Chi phí tôi thấy không đắt vì quay xong có ngay một clip đẹp, xem rất thích”, chị Hạnh nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trào lưu thuê “soái ca” lái mô tô bắt nguồn từ Trung Quốc, trong đó Trùng Khánh được xem là nơi phát triển mạnh nhất nhờ đặc trưng đô thị nhiều tầng, cảnh đêm ấn tượng. Từ đây, xu hướng này nhanh chóng lan sang các thành phố du lịch khác.

Chị Linh trải nghiệm cảm giác được chở bằng mô tô dạo phố đêm ở Trùng Khánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Lê Thị Thùy Linh (SN 1996) - hướng dẫn viên người Việt đang làm việc tại Trung Quốc - cho biết hoạt động này tại Trùng Khánh được tổ chức khá bài bản.

Du khách thường đến khu Hồng Nhai Động - một khu phố cổ nổi tiếng ở Trùng Khánh - để xem và lựa chọn người lái mô tô, sau đó di chuyển đến một địa điểm khác cách đó 2-3km, có không gian rộng và ánh đèn đẹp để quay clip.

Thời gian quay lý tưởng là từ 19h đến 22h khi thành phố lên đèn lung linh sắc màu. Giá dịch vụ phổ biến 299-399 tệ (khoảng 1,1-1,4 triệu đồng), bao gồm các clip gốc và một clip đã chỉnh sửa hoàn chỉnh. Nếu yêu cầu quay dài hơn, chọn xe đắt tiền hoặc tăng mức tương tác, chi phí sẽ cao hơn.

“Khách rất thích, nhưng cũng có người hơi sợ vì xe chạy nhanh để tạo hiệu ứng hình ảnh. Do đó, ê-kíp và khách cần thống nhất kỹ kịch bản từ đầu để đảm bảo an toàn”, chị Linh lưu ý.

Chị nói thêm, khách Việt nếu biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung có thể tự đăng ký dịch vụ. Trường hợp không rành ngoại ngữ, nên có hướng dẫn viên hỗ trợ để trao đổi kịch bản, hướng dẫn tư thế, động tác, tránh lúng túng hoặc mất an toàn khi xe đang di chuyển.

Chị Thu Phương - du khách Việt vừa trở về sau chuyến du lịch Trung Quốc tự túc - cho biết, do đã biết "trend" (xu hướng) này từ trước, khi sang Trùng Khánh, chị đã chủ động tìm đến khu Hồng Nhai Động.

Một "soái ca" lập tức tiến đến chào mời với các mức giá 300-600 tệ (khoảng 1,1-1,5 triệu đồng). Chị Phương trổ tài "trả giá" và được đồng ý sử dụng gói 400 tệ chỉ với giá 300 tệ.

Tại Trùng Khánh, nhóm người đi xe mô tô đợi sẵn hằng đêm để chào mời du khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đến khu Hồng Nhai Động, tôi thấy nhiều chàng trai lái mô tô chủ động chào mời, khách thích ai thì chọn người đó. Trước khi ghi hình, tôi được tập dượt kỹ các động tác sẽ thực hiện.

Khi quay, trong nón bảo hiểm của tôi có gắn bộ đàm để nghe hướng dẫn từ người lái mô tô. Người ghi hình cũng lái mô tô và chạy song song. Họ làm việc vô cùng ăn ý, chuyên nghiệp và thành phẩm khiến tôi rất hài lòng”, chị cho biết.

Chị Phương nói thêm, tại điểm quay cũng có sẵn dịch vụ cho thuê trang phục, phụ kiện phong cách cá tính để khách lựa chọn. Tại điểm ghi hình, có đến gần 10 cô gái cũng đang "trải nghiệm dịch vụ", bản thân chị Phương phải chờ gần 1 tiếng mới đến lượt.

Theo chị Phương, điểm đáng giá nhất không chỉ là clip thành phẩm mà là cảm giác được ngồi sau mô tô, ngắm toàn cảnh thành phố Trùng Khánh về đêm khi xe di chuyển nhanh qua các tuyến đường. Đây cũng là một hoạt động hút khách du lịch khi đến với thành phố này.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, trào lưu này nổ ra tạo nên sức hút mới mẻ nhưng cũng gây tranh luận về mức độ an toàn khi tham gia giao thông.