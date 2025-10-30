Vì sao Thanh Đa ngập sâu trong đợt triều cường ở TPHCM?

Nội dung trên được ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), nêu ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, chiều 30/10.

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Hoàng Phúc Dũng cho biết, theo chu kỳ nhiều năm, khu vực Nam Bộ nói chung và TPHCM nói riêng thường xuất hiện triều cường từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Như vậy, hiện nay, Nam Bộ và TPHCM đã bước vào giai đoạn cao điểm của các đợt triều cường.

Ngoài yếu tố chu kỳ tự nhiên, những biến động bất thường của thời tiết cũng khiến nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố bị ngập, như đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát…

Tại bán đảo Thanh Đa, địa hình chỉ cao từ 1,0m đến 1,4m, có nơi thấp chỉ 0,5m, nên khi mực triều đạt 1,82m đã gây ngập sâu 40-100cm, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các hộ ở tầng trệt khu Cư xá Thanh Đa.

“Riêng khu vực Thanh Đa có địa hình trũng thấp, trong khi dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa vẫn đang triển khai, chưa hoàn thành nên còn một số vị trí xung yếu, xảy ra tình trạng tràn nước gây ngập”, ông Dũng nói.

Theo Phó Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), hiện thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành một số cống kiểm soát triều như Bình Lợi - Bình Triệu - Rạch Lăng, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, rạch Nhảy - Ruột Ngựa, 5 cống kiểm soát triều khu vực Thủ Đức…. Các công trình này đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm ngập cho nhiều khu vực trong đợt triều cường ngày 24/10.

Đợt triều cường vừa qua khiến khu vực Thanh Đa bị ngập sâu (Ảnh: Bảo Quyên).

Ông Hoàng Phúc Dũng cho biết, sau khi sáp nhập 3 địa phương, TPHCM đã chỉ đạo rà soát, cập nhật hiện trạng hệ thống thoát nước của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để bổ sung, hoàn thiện Đề án chống ngập và xử lý nước thải của thành phố.

TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập, đồng thời nạo vét, cải tạo hàng loạt kênh rạch trên địa bàn nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước.

“Trong thời gian chờ các dự án hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ ngập cao thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh... để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản”, ông Dũng nói.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật các khu vực và 22 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tăng cường trực ứng cứu trong thời điểm triều cường, mưa lớn; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để điều tiết giao thông, nạo vét kịp thời hệ thống cống, vận hành cống ngăn triều và trạm bơm lưu động một cách hiệu quả.