Người dân bán đảo Thanh Đa kiệt sức, tài sản hư hại do triều cường ở TPHCM

Những ngày qua, người dân khu vực bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM) đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do triều cường dâng cao, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Bà Nga, một cư dân đã sống hơn 50 năm ở khu Thanh Đa, không giấu nổi sự mệt mỏi khi chứng kiến nước tràn vào nhà quá nhanh. Bà phải tạm lánh sang nhà con gái, để chồng ở lại trông nhà, canh chừng mực nước.

"Nhiều đồ đạc đã hư, gia đình tôi cũng cố sửa lại, được cái nào hay cái nấy. Đất đai ông bà ở đây, gia đình tôi không đi nơi khác được. Tôi lo sắp tới mưa lớn, nước lên nhanh lại trở tay không kịp", bà Nga lo lắng.

Dù đã chủ động ngắt điện và kê cao đồ đạc, nhưng mực nước dâng quá nhanh đã làm hỏng một số thiết bị điện và tủ gỗ trong nhà bà Nga. Nỗi lo về những đợt mưa lớn và triều cường tiếp theo khiến bà vẫn chưa dám hạ đồ đạc xuống.

Những chiếc tủ gỗ của gia đình bà Nga đã hư hỏng nặng do thường xuyên ngâm trong nước triều cường.

Cách đó không xa, gia đình bà Kim Chi, với 4 hộ sinh sống sát nhau ở cuối đường Bình Quới, cũng chịu chung cảnh ngộ. "Gia đình tôi không ngủ nổi, nước dâng cao quá chúng tôi phải lấy bàn ghế ra ngoài đường ngồi. Đồ điện như tủ lạnh, máy giặt hư rồi, sửa lại tốn kém quá", bà Chi than thở.

Đáng chú ý, khoảng 10m tường của gia đình bà Chi, vốn mới xây hơn 2 tháng trước, đã đổ sập hoàn toàn do nước tràn vào. Với chi phí vật tư hơn 10 triệu đồng và tiền thuê nhân công cao, gia đình bà quyết định tự tay xây lại.

Mọi người trong nhà phải đập bỏ phần tường còn sót lại, nhặt nhạnh những viên gạch còn nguyên vẹn để tiếp tục công việc xây mới.

Toàn bộ khu nhà của gia đình bà Chi bị ngập nặng, đồ đạc trôi dạt khắp nơi. Với đồng lương làm thuê không ổn định, chị em bà Chi đang nỗ lực tự xây dựng lại nhà cửa.

Dọc tuyến đường Bình Quới, nhiều hộ dân vẫn còn để bao cát chắn nước, chuẩn bị cho đợt triều cường tiếp theo.

Nhiều biện pháp ngăn nước đã được người dân tận dụng tối đa, từ bao cát, bạt che đến băng keo dán cửa, nhằm hạn chế tối đa nước tràn vào nhà.

Nhiều hàng quán cũng phải tạm ngưng kinh doanh do ảnh hưởng của triều cường.

Trước dự báo về đợt triều cường đầu tháng 11, nhiều hộ dân ở bán đảo Thanh Đa đã khẩn trương gia cố bao cát, chằng bạt trước cửa nhà. Phường Bình Quới đã huy động lực lượng công an, dân quân túc trực, hỗ trợ người dân thoát nước và gia cố bao cát. Sau 3 ngày, nước đã rút hết.

Hàng dài bao cát được gia cố trên bờ kè, thể hiện sự chủ động của người dân trước tình hình triều cường. Đài khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, đến hết năm 2025, TPHCM còn đón nhiều đợt triều cường dâng cao. Người dân vùng trũng, ven sông cần tiếp tục chuẩn bị bao cát, dựng vách ngăn, chủ động ngắt điện khi nước dâng và thận trọng khi tham gia giao thông.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khu vực Nam bộ từ ngày 6/11 đến 7/11 do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 90mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt cục bộ.

Thực hiện: Nhi Phương, Ánh Dương