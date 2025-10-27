Thúc tiến độ dự án chống sạt lở sau đợt triều cường đạt đỉnh ở TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo tình hình ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 10 trên địa bàn thành phố. Đợt triều cường vừa qua đã khiến nhiều khu vực bị sạt lở, nước từ sông, rạch tràn ra khu dân cư gây ngập cục bộ ở nhiều nơi.

Trong đó, phường Bình Quới, phường Thủ Dầu Một, phường Thuận An là những khu vực ngập sâu nhất, có nơi hơn 1m.

Nước tràn từ sông Sài Gòn vào bán đảo Thanh Đa gây ngập nặng (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại phường Bình Quới, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ bao, bờ kè gây ngập khu vực bán đảo Thanh Đa với độ sâu 0,5m-1m, một số đoạn quanh chung cư Thanh Đa ngập sâu hơn 1m. Triều cường còn làm đổ tường chắn nước trong khuôn viên Khu du lịch Bình Quới 2 gây ngập cục bộ, ảnh hưởng khoảng 10 hộ với hơn 50 nhân khẩu.

Tại phường Thủ Dầu Một, nước từ các con rạch tràn vào khu dân cư, gây ngập khu phố Chánh Nghĩa 6, 7, 8, 9; khu phố Phú Thọ 4, 5, 6 với độ sâu 0,8-1,2m, ảnh hưởng khoảng 500 hộ dân.

Tại phường Thuận An, nước tràn đê bao An Sơn - Lái Thiêu và một số bờ rạch làm ngập 0,2-1m các khu phố An Quới, Phú Hưng, An Mỹ, Thạnh Lộc; khu vực ngoài đê bao ngập khoảng 34ha, độ sâu 1-1,2m, ảnh hưởng 11 hộ dân thuộc khu phố Phú Hưng và khu phố An Mỹ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các phường Phú An, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú Đông, xã Đông Thạnh, Bình Mỹ.

Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã phối hợp cùng các đơn vị, xã phường kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập úng, triều cường. Sở cũng đề nghị các địa phương, đơn vị huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để gia cố tạm các vị trí tràn bờ và bơm chống úng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố đã huy động 36 máy bơm, 203 nhân lực tham gia thực hiện gia cố, khắc phục sự cố tràn bờ bao, đê bao tại các địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhắc đến dự án nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (huyện Củ Chi cũ) từ tỉnh lộ 8 đến rạch Tra (Bắc Rạch Tra); dự án nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật trên khu vực Hóc Môn và quận 12 cũ; dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2, 3, 4, ưu tiên triển khai thi công tại các vị trí xung yếu bị tràn bờ trong đợt triều cường cuối tháng 10.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị các địa phương có hộ dân bị thiệt hại do triều cường khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, thống kê cụ thể thiệt hại của các hộ dân để phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống cho người dân.