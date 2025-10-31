Dự báo kỳ triều cường sắp tới ở Cà Mau cường độ rất mạnh

Ngày 31/10, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 12/11, trên Biển Đông sẽ xuất hiện kỳ triều cường mới.

Dự báo đỉnh triều cao nhất tại Trạm thủy văn Gành Hào có thể vượt báo động 3 từ 20cm đến 35cm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều, tùy từng ngày ở các khung giờ như: 1h30, 9h30, 11h30, 14h30, 17h,…, mực nước cao từ 1,45m đến 2,55m.

Một khu vực ngập nước ở Cà Mau (Ảnh: H.H).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, cho biết theo quy luật thủy triều hằng năm, khoảng thời gian những tháng cuối năm (10-12), triều cường hoạt động mạnh nhất trong năm tại khu vực vùng Biển Đông.

Đợt triều cường rằm tháng 9 tới đây, đỉnh triều cao nhất có khả năng xuất hiện từ ngày 6 đến 8/11 (17-19/9 âm lịch).

“Đây là một trong những kỳ triều cường cao nhất năm nay”, ông Nhân cho hay và dự báo đỉnh triều cao hơn kỳ triều cường cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch vừa qua.

Theo ông Huỳnh Minh Nhân, dự báo kỳ triều sắp tới cường độ rất mạnh, biên độ triều lớn (3-4,3m), vận tốc dòng chảy lớn và xiết, dễ gây tình trạng xói lở đất ở khu vực ven sông, khu vực xung yếu, vùng ngoài đê bao ở vùng ven biển phía Đông.

Ngoài ra, từ khoảng ngày 4/11 mưa có xu hướng tăng, kết hợp với triều cường cao, mực nước sẽ lên cao gây ngập lụt trong các tuyến đường khu vực đô thị có cao trình thấp, ngập úng lúa và hoa màu, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, đi lại của người dân.

Trước tác động xấu nêu trên, lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau khuyến cáo địa phương, đơn vị chức năng, người dân cần theo dõi sát diễn biến của triều cường để chủ động triển khai biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng xấu có thể xảy ra.

Địa phương, người dân nên chủ động gia cố bờ bao; kê cao hoặc di chuyển đồ đạc phù hợp tránh lúc triều cường đạt đỉnh, đặc biệt lúc sáng sớm và chiều tối; kiểm tra và ngắt các thiết bị điện ở vị trí thấp có khả năng nước ngập;…

“Người dân cần thận trọng khi di chuyển trên các tuyến đường bị ngập nước”, ông Nhân lưu ý thêm.

Trong diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp được Trung tâm khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức mới đây tại Cà Mau, ông Nguyễn Thành Nam, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết theo kịch bản biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2100, Cà Mau ngập hơn 74% diện tích.

Cà Mau bị ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới, hạn hán, mưa lớn ngập lụt, triều cường rất rõ rệt… “Triều cường có thể thấy rõ càng về sau ảnh hưởng càng nặng nề”, ông Nam nói.