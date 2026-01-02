Bác sĩ xin thôi việc sau khi được tỉnh cử đi đào tạo ở nước ngoài

Ngày 31/12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận đang xác minh và xử lý vụ việc liên quan đến một bác sĩ của Bệnh viện Mắt tỉnh này đã tự ý xuất cảnh sang Đài Loan (Trung Quốc) để đào tạo, trong khi chưa có quyết định chính thức của tỉnh cho phép.

Trước đó, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai đã gửi tờ trình đề nghị giải quyết cho bác sĩ N.X.T. (SN 1991), chuyên khoa mắt, chuyên sâu về phẫu thuật đục thủy tinh thể và glôcôm, thôi việc vì lý do hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, Sở Y tế chưa chấp thuận đề nghị này.

Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tại phường Quy Nhơn, nơi bác sĩ N.X.T. đang công tác (Ảnh: Doãn Công).

Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc bác sĩ tự ý xuất cảnh sẽ được Sở kiểm tra, xử lý theo đúng quy trình, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”.

Theo tìm hiểu, từ năm 2009 đến nay, bác sĩ T. đã nhiều lần được tỉnh cử đi đào tạo trong và ngoài nước (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, các chương trình chuyên sâu) với các cam kết công tác sau đào tạo.

Tính từ khi được tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức vào tháng 7/2016, đến nay đã hơn 9 năm, nhưng thời gian thực tế bác sĩ T. làm việc tại Bệnh viện Mắt chỉ khoảng 3 năm 6 tháng. Phần lớn thời gian còn lại, bác sĩ này tham gia các khóa đào tạo và chưa thực hiện đầy đủ thời gian công tác theo cam kết đã ký.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định tạm thời chưa cử bác sĩ T. đi đào tạo chuyên sâu tại Đài Loan. Tuy nhiên, bác sĩ này đã xuất cảnh tham gia khóa học khoảng 2 tháng trước khi có quyết định của tỉnh và sau đó đã làm đơn xin nghỉ việc.