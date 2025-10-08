Cháy cửa hàng quần áo: 3 tiếng nổ vang lên, người vợ khản cổ kêu cứu chồng

0h17 phút ngày 8/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng quần áo, địa chỉ số nhà 104, đường Lý Tự Trọng (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) khiến anh N.Đ.H. (SN 2003, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) tử vong.

Khu vực xảy ra cháy là một ki ốt nằm trong khu chung cư đông đúc, xung quanh có nhiều cửa hàng. Đây là ki ốt anh H. thuê để mở cửa hàng bán quần áo, còn người đàn ông này và vợ, con sống ở một nhà trọ gần đó.

Anh N.M.T. (người dân sống gần cửa hàng) cho biết: "Khoảng hơn 24h ngày 7/10, tôi đang ngủ bị đánh thức bởi 3 tiếng nổ lớn. Chạy ra đường, tôi thấy cửa hàng quần áo đang bốc cháy, 1 thanh niên bị bỏng, vừa chạy vừa kêu cứu. Vợ anh H. ở nhà trọ gần đấy nghe tin lao đến cửa hàng, kêu cứu chồng đang mắc kẹt bên trong".

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, phối hợp lực lượng của UBND phường Vinh Phú triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng đục tường tiếp cận vị trí anh H. nghi bị mắc kẹt nhưng chủ cửa hàng được xác định đã tử vong.

Vụ hỏa hoạn được khống chế sau khoảng 20 phút kể từ khi lực lượng chức năng có mặt, tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong cửa hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài chủ cửa hàng tử vong, vụ cháy khiến một thanh niên (bạn anh H., chưa xác định được danh tính cụ thể) bị bỏng nặng.

Theo một số người dân sống trong khu vực, bình thường anh H. không ngủ lại cửa hàng. Khuya 7/10, người này đi lấy hàng về nên có mặt tại cửa hàng tại thời điểm xảy ra vụ cháy.

Một ô cửa trên tầng 2 căn nhà số 61, đường Lý Tự Trọng, đối diện cửa hàng quần áo của anh H. bị bung xuống. Theo chủ nhà, ô cửa bị bung do sức ép từ vụ nổ của đám cháy.

Sáng 8/10, lực lượng Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu vực xảy ra cháy đang được phong tỏa để phục vụ điều tra.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn khiến một người tử vong, một người bị thương (Ảnh: Google Maps).