Đoàn chuyên gia địa chất tới Lâm Đồng khảo sát tình trạng sạt lở

Ngày 24/11, ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết cơ quan này đã cử đoàn công tác liên ngành (gồm các chuyên gia có kinh nghiệm về địa chất, trượt lở đất, khí tượng thủy văn, công nghệ quan trắc, cảnh báo sớm) đến tỉnh Lâm Đồng khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở tại các đèo nằm trên huyết mạch giao thông như đèo Prenn, đèo Minosa, đèo D’Ran, đèo Khánh Lê…

Đèo Prenn ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Minh Hậu).

Nhóm chuyên gia sẽ xác định những yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn và các tác động nhân tạo (nếu có) là nguyên nhân gây ra các đợt sạt lở đất vừa qua tại đây; từ đó sẽ đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ nhằm khắc phục các sự cố sạt lở, đứt gãy trên các cung đường đèo.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi và bố trí cán bộ cùng tham gia hỗ trợ thông tin, số liệu… để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ nhanh và hiệu quả nhất.

Báo cáo, đề xuất chi tiết sẽ được cơ quan này hoàn thiện để gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng trong thời gian sớm nhất.

Nhóm chuyên gia khảo sát khu vực sạt lở đất ở Lâm Đồng (Ảnh: Viện Hàn lâm).

Ngày 24/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các chuyên gia địa chất Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá trình trạng sạt lở đất ở thôn Lạc Thiện 2, xã D’ran.

Theo đó, thông qua cuộc khảo sát, đánh giá, cơ quan chức năng đưa ra phương án xử lý các vị trí có nguy cơ sạt trượt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại thôn Lạc Thiện 2 để chỉ đạo công tác sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trước đó, ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lớn rạng sáng ngày 13/7 gây sạt lở quốc lộ 34 tại Tuyên Quang làm 11 người thiệt mạng. Gần đây tại đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở đất làm chết 6 người.

Mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung tiếp tục gây sạt lở đất ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, Đà Nẵng; sạt lở đất gây tắc nghẽn giao thông ở đèo Mimosa, đèo Prenn ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; sạt lở và sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 24 qua xã Măng Đen và Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi…

Ông Hiển khẳng định, công tác dự báo, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất luôn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Lũ quét và sạt lở đất xảy ra rất nhanh, không thể dự báo được mà chỉ có thể cảnh báo. Thực tế, lũ quét, sạt lở đất chỉ xảy ra tại một con suối, một khu vực, đoạn đường...

“Có thời điểm chúng tôi cảnh báo lũ quét, sạt lở tới hơn 1.000 xã nhưng thực tế rất ít xã xảy ra lũ quét, sạt lở”, ông Hiển cho hay.

Vết nứt xuất hiện trên triền đồi ở xã D'ran (Ảnh: An Chi).

Trước đó, như Dân trí thông tin, do mưa lớn kéo dài nhiều vị trí trên đồi Trảng Bằng, đồi Ba Lá Xanh (thôn Lạc Thiện 2), khu Đường Mới của xã D’ran xuất hiện các vết nứt chạy dài, nguy cơ sạt trượt.

Trong đó, vết nứt tại đồi Trảng Bằng dài 700m, nhiều vị trí có độ hở miệng 0,5m, đất bắt đầu sụt lún; đồi Ba Lá Xanh có vết nứt dài 300m, nhiều vị trí sụt lún; khu Đường Mới xuất hiện vết nứt chạy dài gần 100m, đe dọa nhiều hộ dân.

Ngày 23-24/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng sơ tán hàng chục hộ dân gần các điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.