Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn

Khoảng 20h10 ngày 7/10, tại một ngôi nhà dân trong phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra cháy.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với công an phường và người dân tiến hành dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa lớn tối 7/10 (Ảnh: Cắt từ clip).

"Vụ cháy do sự cố chập điện tại khu vực tầng 2 nhà dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khoảng vài phút đám cháy đã được khống chế, dập tắt", lãnh đạo Đảng ủy phường Đống Đa nói với phóng viên Dân trí tối cùng ngày.

Nhân chứng cho biết địa điểm cháy là một quán bún (Ảnh: Văn Việt).

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra cháy là một quán bún. Thời điểm xảy ra cháy, cột lửa cùng khói bốc ngùn ngụt từ vụ cháy, giữa trời mưa lớn khiến nhiều người lo lắng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục làm rõ.