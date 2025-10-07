Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn
(Dân trí) - Lựng lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng 2 một ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Vụ cháy xảy ra giữa lúc trời mưa lớn.
Khoảng 20h10 ngày 7/10, tại một ngôi nhà dân trong phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra cháy.
Sau khi nhận tin báo, chính quyền phối hợp với công an phường và người dân tiến hành dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
"Vụ cháy do sự cố chập điện tại khu vực tầng 2 nhà dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khoảng vài phút đám cháy đã được khống chế, dập tắt", lãnh đạo Đảng ủy phường Đống Đa nói với phóng viên Dân trí tối cùng ngày.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra cháy là một quán bún. Thời điểm xảy ra cháy, cột lửa cùng khói bốc ngùn ngụt từ vụ cháy, giữa trời mưa lớn khiến nhiều người lo lắng.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục làm rõ.