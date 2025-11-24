Ông Lê Trọng Yên làm Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Lâm Đồng

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo địa phương.

Theo đó, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật.

Ông Hồ Văn Mười lãnh đạo toàn diện, điều hành công tác của UBND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp xã; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến lược, khó, nhạy cảm, có tác động lớn đến phát triển của địa phương.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Đối với 6 phó chủ tịch, UBND tỉnh Lâm Đồng phân công ông Lê Trọng Yên nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng; thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo, điều hành công tác chung của UBND tỉnh khi chủ tịch đi vắng. Ông Yên cũng được giao theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3; Quỹ Phát triển đất Lâm Đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải được phân công theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, theo dõi, chỉ đạo: Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Thống kê tỉnh, Hải quan…

Ông Lê Trọng Yên được phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hải Đường).

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, theo dõi, chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, theo dõi, chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh…

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, theo dõi, chỉ đạo: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm; Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng; hội, hiệp hội và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.