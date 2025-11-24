Lãnh đạo TPHCM lý giải việc để tư nhân xây biểu tượng vượt qua Covid-19

Chiều 24/11, tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 9 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng trước kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, đại diện lãnh đạo các phường.

Tại hội nghị, cử tri 3 phường thuộc khu vực trung tâm TPHCM đã bày tỏ, phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị tới lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu. Trong đó, người dân đặc biệt quan tâm đến việc chủ trương xây dựng công trình biểu tượng vượt qua Covid-19 và công viên, mảng xanh tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Các đại biểu lắng nghe ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri Nguyễn Thị Giàu (phường Vườn Lài) cho biết, bà rất vui mừng và xúc động khi TPHCM sắp xây dựng công viên, công trình tưởng niệm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Trước đây, khu đất bị bỏ trống, cây cỏ um tùm, phát sinh muỗi, có nguy cơ lan truyền dịch bệnh.

"UBND, trạm y tế phường và khu phố đã nhiều lần phải phun thuốc diệt muỗi. Việc khu đất không được sử dụng trong nhiều năm cũng gây lãng phí tài sản công", cử tri Nguyễn Thị Giàu nói.

Cử tri của phường Vườn Lài nhìn nhận, sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành không gian phục vụ cộng đồng, hình thành công trình có ý nghĩa. Không chỉ tưởng nhớ những người đã mất, công trình còn góp phần nhắc nhở thế hệ sau cảnh giác với việc dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cử tri các phường nêu ý kiến về công trình biểu tượng vượt qua Covid-19 ở TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Bà Nguyễn Thị Giàu mong muốn, sau khi công trình hoàn thiện, TPHCM nghiên cứu phương án giao các đơn vị có chức năng quản lý, vận hành tốt để bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trả lời ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, tại các buổi tiếp xúc trước đây, ông thường nghe người dân phản ánh, phê bình về việc khu đất số 1 Lý Thái Tổ bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí.

"Tôi cho rằng quyết định vừa qua của lãnh đạo thành phố cũng có một phần xuất phát từ việc tiếp thu ý chí, nguyện vọng của cử tri, lắng nghe và thấu hiểu. Lãnh đạo Thành phố đã cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay chúng ta thiếu mảng xanh trầm trọng", Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trả lời ý kiến của cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Ông Trần Văn Bảy cho hay, ngay khi thành phố có chủ trương xây dựng công trình biểu tượng vượt qua Covid-19, người dân rất đồng tình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ thành phố.

"Không phải thành phố không đủ tiền làm, nhưng nếu sử dụng ngân sách thì quy trình, thủ tục sẽ kéo dài, chưa biết bao giờ mới xong. Khi doanh nghiệp có tấm lòng và ủng hộ, tiến độ sẽ rất nhanh vì không phải qua nhiều bước theo quy định về tài chính công. Họ cam kết trước Tết Bính Ngọ 2026 sẽ hoàn thành", Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ với cử tri.