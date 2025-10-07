Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya ở TPHCM

Khoảng 15h ngày 7/10, đám cháy bùng phát tại khu vực hầm giữ xe trung tâm thương mại Takashimaya, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn.

Lửa bốc cháy trong chiếc ô tô đậu dưới hầm (Ảnh: Thanh Trần).

Phát hiện đám cháy, một số nhân viên dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Lực lượng cảnh sát chữa cháy cùng xe chuyên dụng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, nhiều người di chuyển xuống hầm giữ xe hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy bùng phát từ một ô tô đậu tại tầng hầm. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.