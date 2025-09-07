Hai vụ cháy trong một buổi chiều ở Nghệ An

Ngày 7/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại một số tài sản của người dân.

Vào khoảng 16h ngày 7/9, một vụ cháy được ghi nhận xảy tại xóm Lưu Diên, xã Đô Lương (Nghệ An), gần khu vực chân cầu Đô Lương.

Hiện trường vụ cháy tại xóm Lưu Diên, xã Đô Lương (Ảnh: Loan Loan).

Hình ảnh từ clip do người dân ghi lại cho thấy, ngọn lửa bốc cao kèm khói đen từ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, ngăn hỏa hoạn lan sang các hộ dân liền kề.

Vụ việc xảy ra sát tuyến quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã Đô Lương gây ách tắc giao thông cục bộ.

Sau đó khoảng gần 3 giờ, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho hàng tạm (chứa cửa ô tô cũ) dưới chân cầu vượt Nghi Kim (phường Vinh Hưng, Nghệ An).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã xuất 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế vụ hỏa hoạn tại kho hàng dưới chân cầu vượt Nghi Kim, phường Vinh Hưng, Nghệ An (Ảnh: Chu Minh).

Vụ hỏa hoạn xảy ra trên khu vực rộng 5m2 thuộc kho hàng có tổng diện tích khoảng 40m2, được khống chế sau khoảng hơn 10 phút khi lực lượng chức năng có mặt.

Cả hai vụ hỏa hoạn gây thiệt hại một số tài sản của người dân, không ghi nhận thiệt hại về con người.

Nguyên nhân và thiệt hại của cả hai vụ cháy đang được ngành chức năng làm rõ.