Cháy cửa hàng quần áo, một người tử vong

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 8/10 tại một cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú (thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An), khiến một người tử vong.

Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, xác nhận thông tin về vụ cháy và thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra vào lúc 0h17 cùng ngày tại địa chỉ số nhà 104, đường Lý Tự Trọng, nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa đêm tại con đường tập trung nhiều cửa hàng bán quần áo (Ảnh: Nga Sâm).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng của UBND phường Vinh Phú triển khai công tác chữa cháy.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực, các lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của anh N.Đ.H. (SN 2003, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), là chủ cửa hàng quần áo bị cháy.

Theo lời kể của các nhân chứng tại hiện trường, trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, họ đã nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực cửa hàng.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.