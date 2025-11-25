TPHCM rực rỡ sắc màu Giáng sinh sớm, giới trẻ đổ xô "sống ảo"

Xu hướng chụp ảnh Giáng sinh sớm đang trở nên phổ biến, giúp các bạn trẻ có thêm thời gian chuẩn bị trang phục, chỉnh sửa ảnh và đăng tải lên mạng xã hội mà không lo ngại cảnh đông đúc cận lễ.

Những ngày cuối tháng 11, trung tâm TPHCM trở nên nhộn nhịp với sắc đỏ, trắng, xanh đặc trưng của Giáng sinh. Các trung tâm thương mại lớn như Diamond Plaza, Takashimaya, Vạn Hạnh Mall... đã đồng loạt khoác lên mình diện mạo mới, tạo nên "đường đua trang trí" đầy màu sắc, thu hút đông đảo bạn trẻ đến ghi lại khoảnh khắc mùa lễ hội.

Hoàng Linh (21 tuổi) chia sẻ: "Không khí mùa lễ hội năm nay thật tuyệt vời. Mặc quần áo đẹp và đến những nơi trang trí Giáng sinh lộng lẫy làm mình rất vui, mình cũng mong có ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội".

Tiết trời TPHCM bắt đầu se lạnh, nhiều bạn trẻ ưu tiên các bộ đồ "mùa đông kiểu châu Âu" như váy đỏ, áo khoác dạ, khăn len, boots cổ ngắn và các phụ kiện mang sắc màu Giáng sinh để phù hợp với không gian lễ hội.

Từ 18h đến 21h là thời điểm đông đảo giới trẻ tập trung chụp hình, khi ánh sáng trang trí được bật sáng hoàn toàn, tạo hiệu ứng lung linh nhất. Cuối tuần, lượng người đổ về đông gấp đôi ngày thường.

Nhiều cặp đôi trẻ cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tình cảm giữa bối cảnh trang trí lung linh, diện đồ đồng điệu và tận hưởng cảm giác phấn khởi khi Giáng sinh đang đến gần.

Chị Ally (27 tuổi, Quốc tịch Philippines) cùng bạn trai hào hứng xem lại những bức ảnh vừa chụp. Chị cho biết đã sống ở Việt Nam hơn 6 năm và luôn cảm nhận được sự nhộn nhịp của các dịp lễ lớn, nên đã chọn đi check-in Giáng sinh sớm để tránh bon chen.

Tại các điểm check-in Noel sớm, những gánh hàng rong bày bán đồ chơi và phụ kiện Giáng sinh cũng trở nên nhộn nhịp. Với giá bán hợp lý, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn mua để làm "đạo cụ sống ảo".

Những ngày này, thời tiết TPHCM khá dễ chịu vào buổi tối, không mưa, độ ẩm thấp, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Không gian check-in Giáng sinh được trang trí với tông màu đỏ, trắng, xanh chủ đạo, kết hợp đèn LED và các tiểu cảnh quen thuộc như cây thông, hộp quà khổng lồ, cỗ xe tuần lộc, mô hình ông già Noel.

Đa số giới trẻ ưa chuộng những nơi có phong cách trang trí kiểu châu Âu, cổ điển, bố trí thêm máy phun tuyết tạo cảm giác chân thực.

Nhiều gia đình cũng tranh thủ buổi tối rảnh rỗi để cùng nhau dạo phố, hòa vào không khí Giáng sinh đang dần hiện diện, tạo nên không gian ấm cúng và cảm giác sum vầy đặc trưng mỗi mùa cuối năm.

Không khí Giáng sinh đang lan nhanh trên nhiều tuyến phố ở TPHCM. Với giới trẻ, việc check-in Noel không chỉ để có ảnh đẹp, mà còn là cách "nạp năng lượng" và tận hưởng khoảnh khắc dịp cuối năm. Dự kiến càng gần lễ, các điểm trang trí Giáng sinh sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm và ghi lại khoảnh khắc mùa lễ hội.

Thực hiện: Đại Nghĩa, Nhi Phương