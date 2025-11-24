Mưa lũ lịch sử: Đắk Lắk thiệt hại 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.

Lũ lụt lịch sử khiến 90 người chết (Đắk Lắk có 63 người; Khánh Hòa 15 người; Quảng Trị có 1 người; Huế 2 người; Đà Nẵng 2 người; Gia Lai 3 người; Lâm Đồng có 4 người); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa có 1 người, Lâm Đồng có 1 người).

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Hiện còn 12 vị trí trên quốc lộ 20, 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc giao thông.

Về đường sắt, còn 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn, dự kiến đêm 25/11 sẽ thông đường toàn tuyến.

Gia Lai, Khánh Hòa báo cáo không còn nhà bị ngập. Tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp (xã Hòa Xuân, xã Hòa Mỹ, phường Tuy Hòa, phường Đông Hòa). Tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân tại xã Nam Đà bị ngập (giảm 22 hộ tại xã Cát Tiên).

Lũ trên sông Kôn (Gia Lai) đã đạt đỉnh và đang xuống; trên sông Krông Ana, sông Srêpôk (Đắk Lắk) và sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; trên sông Kôn sẽ xuống dưới mức báo động 2.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, đêm 24/11 và ngày 25/11 ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện đề nghị các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua và sẵn sàng, chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Các đại sứ quán, tổ chức quốc tế cam kết viện trợ hơn 14,2 triệu USD

Tính đến 24/11, các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11, 12, 13 và các đợt mưa lũ với tổng kinh phí trên 14,2 triệu USD.

Trong ngày 24/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tiếp nhận lô hàng cứu trợ của Liên minh Châu Âu (EU) gồm 138 bộ dụng cụ bếp, 150 bộ lều bạt gia đình; sau khi thông quan sẽ vận chuyển ngay tới tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, hàng cứu trợ từ các tổ chức quốc tế bao gồm Unicef, IOM, Save the Children, CRS tại Việt Nam thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã được chuyển đến 2 xã Tuy An Đông, Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Công ty CP Acecook hỗ trợ 2.100 thùng mỳ ăn liền cho các xã bị thiệt hại do mưa lũ cho các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa.