Cây xanh tươi tốt ở dải phân cách giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Sáng 15/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giữa 4 xe ô tô khiến nhiều người bị thương. Theo đó, vào khoảng 9h16, ô tô limousine mang BKS 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn biển số 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội - Ninh Bình) để tưới cây.

Sau đó, ô tô khách biển số 29K-043.xx đã đâm va vào ô tô limousine rồi mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường bên phải. Tiếp đó, ô tô bán tải biển số 98C-270.xx đâm va vào ô tô limousine.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 8 người bị thương nặng. Cục CSGT cho biết, nguyên nhân ban đầu do các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an), cho biết đã kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc mà chỉ lắp đặt lưới chắn sáng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cây xanh ở giữa dải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phát triển xanh tốt, ổn định và đã trồng được 5-6 năm.

Hầu hết các cây xanh trồng ở dải phân cách giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đều nằm trong hành lang an toàn, không ảnh hưởng đến tầm quan sát của tài xế.

Theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, hệ thống cây xanh ở làn giữa dải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã trồng được nhiều năm, phát triển tương đối ổn định.

Trong thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan để cắt tỉa, đốn hạ các cây lớn và thay thế bằng hệ thống lưới chống chói.

Cây xanh ở làn giữa dải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cao khoảng 1,2-1,5m.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc trồng cây xanh trên đường cao tốc ở Việt Nam chủ yếu được thực hiện trước năm 2020 ở các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai.

Cây xanh trồng giữa dải phân cách là cây bụi thấp, cành lá phát triển tốt.

Theo đánh giá của một số tài xế, việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa đường sẽ hạn chế tối đa ánh sáng từ phía làn đường ngược lại.

Chia sẻ với phóng viên trong lúc dừng kiểm tra hệ thống phanh, lốp tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, anh Nguyễn Văn Sơn (tài xế xe container chở hàng từ TPHCM đi Lạng Sơn) nói: "Tôi thường lái xe từ Nam ra Bắc và ngược lại nên thấy cao tốc nào trồng cây xanh ở giữa đường sẽ có cảnh quan đẹp hơn, tầm quan sát cũng dễ chịu hơn, đặc biệt là đi vào ban đêm sẽ hạn chế tối đa ánh sáng từ chiều ngược lại".

Tại gần trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được trồng thêm các cây hoa trồng ở dải phân cách giữa. Những cây hoa này có chiều cao vượt trội so với các cây còn lại nhưng phát triển trong phạm vi an toàn, không ảnh hưởng hành lang giao thông.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), việc trồng cây trên dải phân cách giữa sẽ giúp giảm bụi, hạn chế chói lóa từ xe đi ngược chiều và cải thiện cảnh quan môi trường nhưng việc chăm sóc cây xanh sẽ phức tạp hơn so với việc bảo trì lưới thép.

Ông Điệp nhấn mạnh với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng mạnh, quan điểm của Cục Đường bộ Việt Nam là không khuyến khích trồng cây xanh ở dải phân cách giữa mà ưu tiên sử dụng dải phân cách cứng bằng bê tông để dễ bảo trì, đỡ diện tích và an toàn. Chỉ khi dải phân cách rất rộng, có quỹ đất dự trữ cho mở rộng hoặc làm metro mới nên trồng cây bụi thấp.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm cây xanh đã che khuất các tấm biển chỉ dẫn Km trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào sáng 15/9, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan trong việc giải quyết hậu quả; thăm hỏi gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời lưu ý trường hợp có người nước ngoài bị thương.

Đồng thời Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu VEC chủ động kiểm tra, rà soát tồn tại của hệ thống báo hiệu đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đoạn tuyến xảy ra vụ tai nạn để xử lý (nếu có); đồng thời tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, xử lý các tồn tại, bất cập (nếu có) để giao thông trên đoạn tuyến luôn an toàn, thông suốt, nâng cao an toàn giao thông.