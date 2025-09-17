"Tại sao phải trồng cây trên dải phân cách cao tốc?"

Từ vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 15/9, khi xe limousine tông vào đuôi xe bồn đang tưới cây ở làn 1 cao tốc rồi va chạm với 2 xe khác khiến 18 người gặp nạn, một vấn đề được đặt ra là tại sao phải trồng cây xanh trên dải phân cách của cao tốc? Và đã đến lúc cần phải thay thế hàng cây này bằng dải phân cách cứng đảm bảo chiều cao và độ an toàn hay chưa?

Khoảnh khắc xe Limousine văng ra đường và bị 2 xe khác tông vào (Ảnh cắt từ clip).

Theo dõi vụ việc, độc giả Nguyen Anh Dung đặt câu hỏi: "Cho xe tưới cây hoạt động trên làn 120 km/h, bó tay luôn! Không hiểu sao phải trồng cây giữa cao tốc làm gì? Cứ đặt luôn dải phân cách cứng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có phải vừa đỡ tốn kém, vừa an toàn hay không?".

Chung quan điểm, anh Phan Tiến Dũng cho rằng việc trồng cây trên dải phân cách và sử dụng xe tưới cây trên cao tốc không khác gì chiếc bẫy rình rập, không chỉ với tài xế mà còn với sức khỏe và tính mạng của những người tham gia giao thông.

Tiếp tục bày tỏ quan điểm phản đối, bạn đọc Nguyễn Đình Lộc đưa ra vấn đề: "Sao phải trồng cây ở dải phân cách, có nhất thiết phải trồng cây không? Nếu trồng, tại sao không trang bị hệ thống tưới tự động? Sử dụng xe bồn để tưới là rất nguy hiểm, khó lường cho các loại phương tiện khác vì nó tốn diện tích làn đường, chạy chậm và di chuyển ở làn tốc độ cao nhất, rất khó xử lý khi gặp sự cố".

Với người dùng Nguyễn Xuân Soi, anh cho rằng nếu trồng cây trên cao tốc cần thiết kế hệ thống tưới tiêu tự động. Anh gợi ý: "Thời buổi hiện đại, sao không tích hợp tưới cây tự động? Tôi làm về công nghệ và có thể ngồi vẽ đến vài chục giải pháp tự động tưới cây chỉ trong 1 phút. Từ tưới phân tới tưới nước, tới việc trời mưa chỉ tưới chỗ nào bị che...".

"Cao tốc cho chạy 80 - 120km/h mà trồng cây và tưới cây ở làn tốc độ cao nhất, thật nực cười! Không tai nạn hôm nay thì ngày khác. Lỗi do cơ quan quản lý vận hành cao tốc, cây xanh trên cao tốc không có tác dụng làm cảnh quan, chỉ chắn ánh đèn từ đường ngược chiều. Nên thay thế bằng hệ thống dải phân cách cứng có độ cao tiêu chuẩn", độc giả Bui Huu Phuoc bình luận.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đức Văn).

"Tại sao cứ đổ lỗi cho xe Limousine khi họ đi đúng làn đường, tuân thủ tốc độ? Với tốc độ 90km/h thì khi phát hiện xe phía trước chạy tốc độ 5km/h thì các chuyên gia tính toán xem khoảng cách để xử lý an toàn là bao nhiêu mét? Khi xe bồn không có đèn hoặc đèn cảnh báo kém thì xe phía sau phát hiện liệu có xử lý kịp không? Chắc chỉ ông trời mới xử lý", chủ tài khoản Vi Dương phân tích dưới góc nhìn của người lái xe.

"Đường cao tốc nên bỏ cây xanh đi, việc bảo dưỡng cây trên cao tốc rất nguy hiểm", "Đường cao tốc mà xe tưới cây túc tắc chạy, bó tay"... nhiều ý kiến cũng đồng thuận việc nên bỏ cây xanh ở dải phân cách cao tốc nhằm đảm bảo an toàn.