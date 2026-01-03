Vụ cháy quán bar làm 40 người chết ở Thụy Sĩ: Nguyên nhân dần hé lộ

Nến pháo sáng gắn vào chai rượu được cho đã khiến đám cháy bùng phát (Ảnh: BBC).

Sự chú ý đang đổ dồn vào các biện pháp an toàn tại một quán bar ở Thụy Sĩ, nơi bốc cháy trong bữa tiệc đêm Giao thừa khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Trước đó, các công tố viên cho biết đám cháy nhiều khả năng bắt đầu do các cây nến pháo sáng được cầm quá gần trần nhà.

Các nhân chứng cho biết họ đã thấy nhân viên quán bar Le Constellation mang những loại nến phun tia lửa, thường được gọi là nến đài phun, đặt trên các chai sâm panh. Đồng thời, cũng xuất hiện những câu hỏi liên quan đến một loại vật liệu xốp được sử dụng để cách âm cho trần quán bar ở tầng hầm, nơi những người tham dự bữa tiệc.

Beatrice Pilloud, Chánh công tố bang Valais, nơi quán bar này tọa lạc, cho hay các dấu hiệu hiện có cho thấy đám cháy bắt nguồn từ việc các nến pháo sáng ở quá gần trần nhà.

“Từ đó, một đám cháy rất nhanh, lan rộng đã bùng phát", bà nói vào chiều 2/1.

Khoảnh khắc lửa bắt đầu bùng lên trần quán bar Thụy Sĩ (Video: CNA).

Theo bà Pilloud, các cuộc điều tra tiếp theo sẽ xác định liệu có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan đến vụ hỏa hoạn hay không.

Theo người dân địa phương, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng ngọn lửa đã gây bỏng nặng cho các nạn nhân đến mức các điều tra viên cho biết họ sẽ cần nhiều ngày để xác định danh tính các thi thể.

Cho đến nay, giới chức mới chỉ xác định được một nạn nhân là vận động viên golf quốc tế tuổi thiếu niên người Italy, Emanuele Galeppini.

Người dân địa phương cho biết quán bar này rất được giới trẻ ưa chuộng, và chính phủ Thụy Sĩ nói rằng nhiều người thiệt mạng có khả năng là thanh thiếu niên. Tại Thụy Sĩ, bia và rượu vang được phép sử dụng từ 16 tuổi.

Một trong những chủ sở hữu của quán bar, Jacques Moretti, nói với tờ Tribune de Genève rằng Le Constellation đã được kiểm tra 3 lần trong vòng 10 năm và mọi thứ đều được thực hiện đúng quy định.

Stephane Ganzer, người đứng đầu bộ phận an ninh của bang Valais, cho biết cuộc điều tra sẽ xác định liệu quán bar có trải qua các cuộc kiểm tra công trình hằng năm hay không, đồng thời nói thêm rằng chính quyền thị trấn trước đó không nêu ra mối lo ngại nào hay báo cáo vấn đề nào lên bang.

Trong khi đó, người dân tiếp tục đến tưởng niệm các nạn nhân của vụ hỏa hoạn, đặt hoa và những lời tri ân gần hiện trường, ngay cả khi cảnh sát bắt đầu mở lại khu vực xung quanh quán bar bị phong tỏa.

Một trong số họ, Ashley Hauri, 23 tuổi, cho biết ngay trước khi đám cháy bùng phát, cô đã suýt nữa đến Le Constellation để gặp gỡ bạn bè. Cuối cùng, cô quyết định không đi.

Theo lời cô, 6 đồng nghiệp cũ của cô, trong độ tuổi từ ngoài 20 đến ngoài 40, đã ở bên trong khi đám cháy nổ ra. Hai người trong số đó đã phải nhập viện, 4 người còn lại hiện vẫn mất tích.

“Tôi thực sự bị sốc. Nhưng tôi không nhận được câu trả lời nào, và tôi thực sự sợ hãi, hoảng loạn vì tôi muốn làm điều gì đó", Hauri nói, cho biết cô đã lập tức cố gắng liên lạc với bạn bè.