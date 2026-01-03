Vì sao người trẻ ngày càng mệt mỏi, mất ngủ dù không thiếu tiện nghi?

Trong thời đại hiện nay, con người đang có cuộc sống tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo ThS.BSCKI Ngô Văn Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, chính nhịp sống nhanh, nhiều áp lực và xa rời tự nhiên ấy lại đang âm thầm làm suy giảm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con người.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, những thay đổi trong ăn uống, vận động, cảm xúc và giấc ngủ là các mắt xích quan trọng góp phần hình thành nhiều rối loạn mạn tính hiện nay.

Cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng kéo theo những thói quen âm thầm bào mòn sức khỏe (Ảnh minh họa: Unsplash).

Ăn uống

Lối sống hiện đại ưu tiên nhanh - tiện - nhiều hương vị nhưng lại xa rời tự nhiên.

Đồ ăn nhiều dầu mỡ, thức uống nhiều đá lạnh, thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất phụ gia, ăn không đúng bữa, ăn trong trạng thái vội vàng hoặc vừa ăn vừa căng thẳng.

Trong y học cổ truyền, Tỳ Vị (hệ tiêu hóa) là gốc của khí huyết sau này. Ăn uống thiếu lành mạnh làm rối loạn chức năng Tỳ Vị, đàm thấp (trạng thái rối loạn chuyển hoá và ứ trệ trong cơ thể, không được đào thải).

Hậu quả không chỉ là đầy bụng, khó tiêu, mà còn là béo bụng, mệt mỏi, nặng đầu, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ.

Vận động

Ngày xưa, con người lao động chân tay nhiều, khí huyết được thúc đẩy tự nhiên. Ngày nay, con người ngồi nhiều, cúi nhiều, nhìn màn hình nhiều, khiến khí huyết không lưu thông, dẫn đến đau cổ vai gáy, đau thắt lưng, rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi mạn tính.

Điều này còn có thể góp phần làm tăng nguy cơ một số rối loạn mạn tính, trong đó có bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, vận động không đủ không chỉ làm yếu cơ, mà còn làm khí huyết trì trệ, tinh thần u uất.

Cảm xúc

Lối sống hiện đại khiến con người luôn ở trạng thái “bận”, nhưng lại thiếu sự tĩnh tại. Áp lực công việc, thông tin dồn dập, sự phát triển của mạng xã hội liên tục làm tâm trí không yên mà luôn trong trạng thái “động”.

Trong y học cổ truyền, thất tình nội thương là nguyên nhân quan trọng gây bệnh. Lo nghĩ nhiều hại hệ tiêu hóa, giận dữ hại gan, sợ hãi hại thận, buồn bã hại phổi.

Rất nhiều bệnh nhân đến khám vì mất ngủ, hồi hộp, rối loạn tiêu hóa, đau đầu mạn tính… nhưng gốc rễ không nằm ở cơ thể, mà ở tâm trí bất an kéo dài.

Giấc ngủ

Y học cổ truyền cho rằng ban đêm là thời gian các tạng phủ trong cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và đào thải chất cặn bã.

Thức khuya kéo dài sẽ làm gan huyết hư, thận tinh suy, dẫn đến chóng mặt, khô mắt, suy giảm trí nhớ, giảm sinh lực và lão hóa sớm. Chất cặn bã không được đào thải ra ngoài, tích tụ trong cơ thể.

Ngủ bù ban ngày chỉ bù một phần, không thay thế hoàn toàn cho giấc ngủ ban đêm, bởi vì không đúng với nhịp sinh học của cơ thể.

Theo bác sĩ Tân, sống hiện đại không đồng nghĩa với sống trái tự nhiên. Ăn đúng giờ, ăn vừa đủ; vận động đều đặn; giữ tâm lý ổn định; ngủ đúng thời, đó không phải triết lý cao siêu, mà là nền tảng của dưỡng sinh.

Cơ thể không thay đổi theo tốc độ của xã hội, nếu ép cơ thể chạy theo nhịp sống nhân tạo, bệnh tật sẽ đến sớm hơn. Ngược lại, biết điều chỉnh lối sống, con người vẫn có thể giữ được sức khỏe bền vững, tinh thần minh mẫn và tuổi thọ dài lâu.