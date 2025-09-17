Xe tưới cây cần tuân thủ những quy định nào khi làm việc trên cao tốc?

Liên quan tới vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vào ngày 15/9 khiến nhiều người bị thương, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết sẽ kiến nghị các đơn vị chức năng xem xét về việc, xe bồn tưới cây ở làn số 1 trên cao tốc có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không?

Từ việc này, nhiều người đặt câu hỏi, vậy pháp luật quy định như thế nào về xe tưới cây trên cao tốc; khi làm nhiệm vụ, xe bồn tưới cây phải đảm bảo các quy định như thế nào?

Hình ảnh xe bồn tưới cây trên cao tốc trong vụ tai nạn liên hoàn được camera hành trình ô tô khác ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, cho biết theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1), mọi hoạt động bảo dưỡng, bảo trì trên đường cao tốc, trong đó có việc tưới cây, vệ sinh, bảo dưỡng mặt đường, đều phải được tổ chức theo phương án bảo đảm an toàn giao thông, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Theo đó, khi thi công, bảo dưỡng hoặc vệ sinh trên cao tốc, đơn vị quản lý phải đặt biển báo tạm thời, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu, rào chắn di động ở khoảng cách phù hợp (thường từ 150 đến 200m trước vị trí thi công), xe bồn phải bật đèn cảnh báo vàng nhấp nháy, và khi cần thiết có xe hộ tống, dẫn đường để cảnh báo từ xa.

"Nếu không tuân thủ các quy định này, hành vi nêu trên được coi là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hôm 15/9 (Ảnh: Đức Văn).

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người hoặc gây tổn hại sức khỏe của người tham gia giao thông từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Hiển viện dẫn.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, C08 cho biết, vụ tai nạn nêu trên đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết.

Theo Đại tá Nhật, với phương tiện xe bồn tưới cây trên cao tốc khi làm nhiệm vụ, đơn vị quản lý phải đặt biển báo tạm thời, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu, rào chắn di động ở khoảng cách phù hợp. Ngoài ra, xe bồn phải bật đèn cảnh báo vàng nhấp nháy, và khi cần thiết phải có xe hộ tống, dẫn đường để cảnh báo từ xa, tránh xảy ra tai nạn.