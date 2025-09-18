Cây xanh ở giữa đường cao tốc

Vụ tai nạn liên hoàn 3 xe ô tô tông vào xe bồn tưới cây trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngày 15/9 là tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu là việc xe bồn di chuyển với vận tốc dưới mức an toàn tối thiểu trên cao tốc để phục vụ việc tưới cây. Vì thế, ngay sau sự việc một ngày, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã “kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, mà chỉ lắp đặt lưới chắn sáng tại đây”.

Cá nhân tôi rất đồng tình với quan điểm của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, dù rằng có không ít quan điểm từ nhiều chuyên gia cho rằng cây xanh không có lỗi, hàng cây không chỉ phục vụ việc chắn sáng mà còn tăng tính thẩm mỹ, và giảm buồn chán cho lái xe. Tôi đồng tình bởi không chỉ đến khi vụ tai nạn ngày 15/9 xảy ra, mà từ trước đó, việc trồng cây xanh ở giải phân cách giữa đường cao tốc đã cho thấy nhiều điều bất hợp lý.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Đức Văn).

Đầu tiên, mục đích tồn tại của giải phân cách giữa trên đường cao tốc là để phân định hướng giao thông, triệt tiêu xung đột ngược chiều. Cây xanh xuất hiện tại đây, về bản chất chỉ có tác dụng làm hàng rào chắn sáng, và tăng tính thẩm mỹ.

Với mục đích làm hàng rào chắn sáng, rõ ràng chi phí trồng, chăm sóc, và kiểm soát kích thước cây xanh cao hơn rất nhiều so với lưới chắn sáng. Đó là chưa kể, hoạt động chăm sóc và kiểm soát kích thước cây xanh có nguy cơ gây ra tai nạn, như sự việc ngày 15/9. Có người cho rằng, để tưới cây thì chỉ cần thiết lập hệ thống tưới tự động. Tất nhiên, hệ thống tưới tự động cũng là chi phí, nhưng quan trọng là nó không giải quyết được vấn đề kiểm soát kích thước của cây xanh.

Về yếu tố môi trường với sự đóng góp của cây xanh thì sao? Tôi cho rằng việc trồng cây hai bên đường, bên ngoài hành lang an toàn giao thông là đủ, và cần thiết, nhằm ngăn bụi, tiếng ồn nữa.

Về yếu tố thẩm mỹ của cây xanh trên giải phân cách giữa nhằm giảm buồn chán cho lái xe, đó là điều tôi khá nghi ngờ. Chúng ta có thực sự chắc chắn về tính thẩm mỹ của những hàng cây trên giải phân cách giữa? Và yêu cầu về tính thẩm mỹ của giải phân cách giữa nên ở mức độ nào là đủ để lái xe đỡ buồn chán, trong khi không làm giảm sự tập trung điều khiển phương tiện?

Thay cây xanh bằng lưới chắn sáng trên giải phân cách giữa của đường cao tốc, theo tôi là cần thiết, và cần nhanh chóng được coi là chuẩn mực của đường cao tốc. Điều đó không chỉ làm giảm chi phí vận hành đường cao tốc, giảm nguy cơ gây mất an toàn do hoạt động chăm sóc, kiểm soát cây xanh gây ra, mà còn giúp tăng sự tập trung của lái xe.

Những hàng cây trên giải phân cách giữa, có thể mang lại tính thẩm mỹ nhất định cho những con đường. Tuy nhiên, khi lái xe với tốc độ cao, chúng ta có thực sự mong muốn nhìn ngắm những chồi lá đang lên hay nụ hoa hé nở?

Tác giả: Nhà báo Phạm Trung Tuyến hiện là Phó giám đốc kênh radio Giao thông quốc gia 91 Mhz của Đài Tiếng nói Việt Nam.

