Trồng cây xanh trên cao tốc: Tưới nước tự động, cơ giới hóa việc cắt tỉa

Sau vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vào sáng 15/9 khiến nhiều người bị thương, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an), cho biết đã kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, chỉ lắp đặt lưới chắn sáng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề trên, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đối với các dự án cao tốc mới xây dựng, tại dải phân cách giữa đều sử dụng hệ thống chống chói bằng bê tông, lưới chắn.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc sử dụng bê tông, lưới để chống chói thi công nhanh, thuận tiện cho công tác duy tu, bảo dưỡng và khi nâng cấp mở rộng đường có thể tái sử dụng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng 15/9 (Ảnh: Đức Văn).

Các cao tốc có cây xanh ở dải phân cách giữa là những dự án đã thi công từ trước đây nhiều năm.

Thời gian tới, đối với những dự án này khi được nâng cấp, mở rộng có thể chuyển từ cây xanh thành dải phân cách cứng, rào chống chói.

Trong trường hợp chưa thể nâng cấp đường, thay thế bằng hệ thống lưới chống chói sẽ phải nâng cấp hệ thống tưới nước tự động, cơ giới hóa việc cắt tỉa cây xanh để tăng năng suất và đảm bảo an toàn.

"Nếu trồng cây phải có hệ thống tưới nước tự động, cắt cây phải được cơ giới hóa và đảm bảo an toàn", ông Bùi Quang Thái nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh do bên công ty môi trường thực hiện.

Cây xanh tại dải phân cách cứng giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được trồng nhiều năm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thông thường khoảng 10-15 ngày Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ và công ty môi trường sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát để cắt tỉa các cây phát triển ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông.

Ông Oánh đánh giá hệ thống cây xanh ở làn giữa dải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã trồng được nhiều năm, phát triển tương đối ổn định.

Trong thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan để cắt tỉa, đốn hạ các cây lớn và thay thế bằng hệ thống lưới chống chói.

"Cây nào giữ được chúng tôi sẽ giữ chứ không thể phá bỏ tràn lan, trồng được một cây xanh rất khó, mất nhiều thời gian và giữ được cây càng khó hơn", ông Vũ Ngọc Oánh nhấn mạnh và khẳng định trước mắt chưa có kế hoạch phá bỏ cây xanh ở dải phân cách cứng giữa đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cây xanh tại dải phân cách giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cao khoảng 1,5-1,7m (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc mà thay vào đó là hệ thống lưới chống chói, TS. Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông (nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải), đánh giá cây xanh trồng dọc cao tốc mang lại nhiều giá trị quan trọng như giảm thiểu ô nhiễm, bụi, tiếng ồn,...

Song vị chuyên gia nhìn nhận việc trồng cây ở làn giữa dải phân cách sẽ tốn công chăm sóc, cắt tỉa hơn so với lắp lưới chống chói.

"Việc chăm sóc cây, cắt tỉa phải được thực hiện trong một khung thời gian nhất định, ít phương tiện lưu thông và phải có cảnh báo để các phương tiện khác sớm phát hiện", TS. Nguyễn Xuân Thủy nói.

Ông cho rằng việc trồng cây xanh dọc cao tốc là điều cần thiết để tạo cảnh quan môi trường, tạo dải phân cách xanh và góp phần giảm thiểu tai nạn khi hạn chế tối đa ánh sáng từ các phương tiện ngược lại nhưng việc trồng cây phải đảm bảo đúng quy định, chọn các loại cây phù hợp, phát triển ổn định.

Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, cho biết theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1), mọi hoạt động bảo dưỡng, bảo trì trên đường cao tốc, trong đó có việc tưới cây, vệ sinh, bảo dưỡng mặt đường, đều phải được tổ chức theo phương án bảo đảm an toàn giao thông, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ.

Theo đó, khi thi công, bảo dưỡng hoặc vệ sinh trên cao tốc, đơn vị quản lý phải đặt biển báo tạm thời, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu, rào chắn di động ở khoảng cách phù hợp (thường từ 150 đến 200m trước vị trí thi công), xe bồn phải bật đèn cảnh báo vàng nhấp nháy, và khi cần thiết có xe hộ tống, dẫn đường để cảnh báo từ xa.