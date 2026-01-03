Cứ 10 xe mới bán ra tại Anh thì có 1 xe đến từ Trung Quốc

Từng chỉ được người mua xe lựa chọn vì tò mò hoặc gạt khỏi suy nghĩ ngay từ đầu, ô tô Trung Quốc đang âm thầm nhưng chắc chắn tạo dựng chỗ đứng vững chắc tại thị trường Anh. Thời mà ô tô Trung Quốc thường không được người tiêu dùng phương Tây quan tâm đang ngày một lùi xa.

Ô tô Trung Quốc xuất hiện ngày một nhiều trên đường phố Anh (Ảnh: Leasing).

Chuyên gia xe điện châu Âu Matthias Schmidt cho rằng khi số liệu bán hàng cuối cùng của năm 2025 được tổng hợp, các thương hiệu Trung Quốc sẽ ghi nhận doanh số hơn 200.000 xe mới tại Anh, chiếm khoảng 10% thị phần.

Phần lớn thành công này đến từ ba cái tên nổi bật: MG, BYD và Chery. Trong khi các hãng xe Trung Quốc không ngừng mở rộng thị phần, nhu cầu đối với xe Nhật Bản tại Anh suy giảm rõ rệt.

MG tiếp tục dẫn đầu các thương hiệu Trung Quốc tại Anh, với hơn 70.000 xe bán ra trong năm 2025, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước. BYD cũng có bước nhảy vọt đáng kể, khi doanh số tại Anh tăng từ chưa tới 9.000 xe trong năm 2024 lên hơn 40.000 xe trong năm 2025. Sự hiện diện của hai thương hiệu này trên đường phố Anh dần trở nên quen thuộc.

Nhiều hãng xe Trung Quốc khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm qua. Jaecoo bán được hơn 20.000 xe, trong khi Omoda cũng đạt doanh số tương đương. Chery, Polestar và Leapmotor cũng tiếp tục thu hút người tiêu dùng Anh, dù quy mô vẫn nhỏ hơn.

Trong khi đó, các hãng xe Nhật Bản đã để mất gần 1 điểm phần trăm thị phần tại Anh trong năm qua. Mức sụt giảm không quá đột ngột, nhưng đủ rõ ràng và phản ánh xu hướng tương tự đang diễn ra trên khắp châu Âu.

Tây Ban Nha và Na Uy cũng đang ghi nhận tỷ lệ xe Trung Quốc khoảng 10%, còn tỷ lệ trung bình ở Tây Âu là 6%, theo ông Schmidt.

Nissan và Toyota hiện nay đều có nhà máy tại Anh, nhưng điều đó không giúp họ tránh được việc mất gần 1 điểm phần trăm thị phần trong năm 2025. Doanh số của Honda và Suzuki cũng giảm, trong khi Mitsubishi đã rút lui khỏi thị trường.

Trung Quốc vươn lên vị trí dẫn đầu ngành xe điện toàn cầu nhờ nhiều năm có sự hậu thuẫn của chính phủ, việc kiểm soát nguồn cung pin lithium ion, và nhân công giá rẻ. Sự tăng trưởng doanh số của ô tô Trung Quốc khiến các nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, lo ngại mất hàng triệu việc làm trong ngành.

Nhằm bảo vệ ngành ô tô nội địa, châu Âu đã sử dụng công cụ thuế vào cuối năm ngoái, chủ yếu nhắm vào xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thuế quan không áp dụng cho xe hybrid hoặc xe động cơ đốt trong, khiến doanh số của các dòng xe này tăng vọt. Tiêu thụ xe Trung Quốc tại châu Âu vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp việc lục địa này áp thuế cao.

Phân tích của ông Schmidt cho thấy chưa đến 40% xe Trung Quốc vào Tây Âu trong quý III năm 2025 là xe thuần điện.

Vương quốc Anh, giờ đây không còn thuộc Liên minh châu Âu (EU), tỏ ra đặc biệt cởi mở với các thương hiệu Trung Quốc. Khi không còn các nhà sản xuất ô tô nội địa lớn, thị trường Anh trở nên rộng mở.

Chuyên gia Matthias Schmidt nhận định: “Khi không còn thương hiệu nội địa thực sự để lựa chọn, người tiêu dùng Anh cũng không phải để ý việc mua xe vì lòng yêu nước. Ở Đức và Pháp, khoảng một nửa thị trường xe mới nằm trong tay các thương hiệu nội địa. Trong khi tại Trung Quốc, hai phần ba thị trường hiện cũng thuộc về các thương hiệu trong nước”.