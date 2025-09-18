Cây trồng trên dải phân cách gây nguy hiểm: Đừng phủi trách nhiệm

Sau vụ tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào sáng 15/9, một phần được cho là do xe bồn chạy chậm ở làn 1 để tưới cây, nhiều ý kiến cho rằng không nên trồng cây ở dải phân cách như vậy, vừa tốn kém chi phí chăm sóc, cắt tỉa, vừa có thể gây hạn chế tầm quan sát cho tài xế nếu cây mọc quá cao ở lối mở dải phân cách hoặc khúc cua...

Hiện trường vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Đức Văn).

Tôi nghĩ, không thể vì một vài vụ tai nạn mà phủ nhận hoàn toàn lợi ích của việc trồng cây xanh trên dải phân cách của đường cao tốc. Cây xanh tạo cảnh quan tươi mát, dịu mắt cho tài xế khi lái xe đường dài; ngoài ra còn có tác dụng giảm bụi, giảm tiếng ồn, chắn sáng, góp phần cải thiện không khí.

Tuy nhiên, lựa chọn trồng cây gì, phương án chăm sóc cây như thế nào là vấn đề cần lưu tâm, vì nó có thể ảnh hưởng tới giao thông, gây mất an toàn. Thêm vào đó, chi phí trồng và bảo trì cây xanh trên đường cao tốc chắc chắn không nhỏ.

Nếu cân đối lợi ích với chi phí và nhược điểm liên quan đến cây xanh trồng ở dải phân cách trên đường cao tốc thì tôi thấy điểm trừ nhiều hơn điểm cộng.

Trồng cây cao ít phải chăm bón nhưng không phù hợp với không gian đường cao tốc, trồng bụi cây thấp thì thường xuyên phải phun tưới, cắt tỉa tốn kém và có thể gây mất an toàn như trường hợp tai nạn nói trên. Do đó, nếu để bù đắp ưu điểm lớn nhất là giảm chói thì theo tôi, cơ quan chức năng có thể cân nhắc lắp tấm chắn sáng sẽ hợp lý hơn.

Còn nếu lựa chọn phương án trồng cây ở dải phân cách thì nên xây dựng quy trình chăm bón phù hợp, đảm bảo an toàn.

Việc trồng cây ở dải phân cách không chỉ là vấn đề gây tranh cãi trên đường cao tốc, mà cả trong đô thị. Rất nhiều nơi trồng cây dừa, cây cau ở dải phân cách rất đẹp, thoáng mát, cây phát triển nhanh, dễ chăm... nhưng có một vấn đề là tàu lá của những cây này rất to và nặng, khi rơi xuống có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, làm móp méo thân xe, vỡ kính ô tô. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy và chủ xe không biết phải gặp ai để đòi bồi thường, đành tặc lưỡi "đen thì chịu".

Một trường hợp tàu lá cau rơi xuống làm vỡ kính xe Mercedes ở Hà Nội vào năm 2017 (Ảnh: Otofun).

Cũng có rất nhiều nơi cây mọc xum xuê, tán lá che hết cả đèn tín hiệu giao thông, đi đường nhiều khi tới sát vạch kẻ mới nhìn thấy đèn đỏ thì phanh sao kịp? Đó không chỉ là việc có nguy cơ bị phạt, mà còn là vấn đề an toàn. Người điều khiển phương tiện cần nhìn thấy đèn xanh, đèn đỏ từ xa để chủ động điều chỉnh tốc độ cho phù hợp, chứ đi tới sát mới thấy thì quá nguy hiểm.

Vậy nếu cành cây, bẹ cây rơi trúng người, làm móp xe, vỡ kính, hoặc nếu lá cây che đèn giao thông khiến người đi đường rơi vào tình huống vượt đèn đỏ vì không phanh kịp, hoặc bị xe phía sau tông vào đuôi vì phanh quá gấp thì cơ quan quản lý cây xanh có chịu trách nhiệm không, có đền bù thiệt hại không?

Tai nạn, sự cố là điều không ai mong muốn; nếu cân nhắc thấy "lợi bất cập hại" thì cần thay đổi. Nếu thấy việc gì có thể giúp nâng cao an toàn, giảm nguy cơ tai nạn thì nên ưu tiên.

Độc giả Nhật Cường

