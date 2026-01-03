Tiktoker xinh đẹp mở cánh cửa Đại học Quốc gia Singapore nhờ có người yêu

Tina Như Phan tên thật là Phan Hồng Như, là một “hot tiktoker” với các nội dung về học tập, truyền thông. Trong một video mới đăng gần đây, Tina khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ lý do trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Singapore - ngôi trường top 1 châu Á và top 8 thế giới.

Vốn đã nộp đơn vào một trường đại học bình thường tại Anh để học thạc sỹ, nhưng Tina bất ngờ gặp và yêu một chàng trai Việt Kiều đang làm việc tại TPHCM.

Bạn trai gợi ý Tina nghĩ đến Đại học Quốc gia Singapore (NUS) thay vì sang Anh học một trường không tên tuổi. Mục đích là để cả hai không phải yêu xa mà Tina vẫn được học một ngôi trường hàng đầu.

Nhưng NUS là một giấc mơ khó chạm tay vào với bất kỳ ai. Tina nghĩ rằng cô hoàn toàn không có cơ hội. Cô giận người yêu vì anh không ủng hộ cô sang Anh học hành. Tuy vậy, cô vẫn nộp hồ sơ vào NUS. Kết quả sau đó thực sự là một giấc mơ.

Bước ra thế giới mới thấu hiểu mình là ai

Tina Như Phan sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô học chuyên Anh từ nhỏ, là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Nhiều năm “sống” trong môi trường tiếng Anh, nên khi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc du học, Mỹ là lựa chọn đầu tiên Tina nghĩ đến. Với cá nhân Tina, việc du học được xem như bước tiếp nối tự nhiên của hành trình đã bắt đầu từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, trải nghiệm học tập tại Mỹ đã khiến cô phải nhìn lại chính mình.

“Trải nghiệm ở Mỹ giống như một cú “zoom out” (thoát khỏi tầm nhìn quen thuộc), khiến mình buộc phải nhìn lại bản thân theo một góc hoàn toàn mới.

Trước đây, mình vẫn nghĩ mình giỏi tiếng Anh, bằng chứng là điểm số, chứng chỉ và thành tích đội tuyển. Nhưng khi sang Mỹ, mình nhận ra việc sử dụng tiếng Anh hằng ngày để nêu ý kiến, tranh luận, viết bài nghiên cứu, thuyết trình, xin hỗ trợ… là một câu chuyện rất khác.

Điều đó khiến mình hiểu rõ hơn về giới hạn của bản thân, đồng thời phá vỡ cái vỏ bọc an toàn của một đứa học chuyên chỉ quen đứng trong nhóm dẫn đầu”, Tina tâm sự.

Tina Như Phan là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: NVCC).

Trong lớp học, việc đọc nhiều tài liệu, làm việc nhóm và thường xuyên được yêu cầu đặt câu hỏi, phản biện đã thay đổi cách Tina tiếp cận việc học. Cô dần rời bỏ lối học thuộc - làm bài - lấy điểm, chuyển sang học cách kết nối kiến thức, đặt vấn đề, và nhìn mọi thứ trong bối cảnh rộng hơn.

Từ đó, mối quan tâm của Tina mở rộng sang các lĩnh vực liên quan đến giao tiếp, văn hóa, truyền thông và giáo dục, nơi ngôn ngữ không chỉ để học mà còn để lý giải và truyền tải câu chuyện.

Ngoài giờ học, việc tự xoay xở trong sinh hoạt hằng ngày, từ nhà ở, thủ tục đến xây dựng các mối quan hệ, giúp Tina trưởng thành nhanh hơn. Những trải nghiệm bỡ ngỡ, lệch nhịp nơi đất khách đã giúp cô hiểu mình cần điều gì, muốn trở thành ai trong con đường học tập lâu dài.

Những va chạm ở Mỹ cũng làm Tina trân trọng hơn nguồn gốc Việt Nam, và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc sau này có thể quay lại quê hương đóng góp, thay vì chỉ nghĩ đến chuyện ở lại nước ngoài như một mục tiêu duy nhất.

Giấc mơ đại học top 1 châu Á và động lực của tình yêu

Về nước, Tina Như Phan làm việc tại Trường Đại học Văn Lang, tham gia xây dựng Viện Ngôn ngữ, tập trung vào việc dạy và học tiếng Anh.

Sở hữu hai bằng đại học, một về Ngôn ngữ học và một về Truyền thông, nên ban đầu Tina nghĩ con đường hợp lý nhất là tiếp tục đào sâu vào Ngôn ngữ học. Sau đó cô học lên thạc sĩ về Ngôn ngữ, tập trung nhiều vào tiếng Anh như một đối tượng nghiên cứu.

Nhưng càng làm, cô càng nhận ra mình không muốn dừng lại ở việc dạy ngôn ngữ thuần tuý, mà muốn dùng ngôn ngữ như một công cụ để phát triển các kỹ năng rộng hơn như tư duy phản biện, giao tiếp, sáng tạo nội dung hay làm việc nhóm.

Cảm giác “chưa đủ” ấy thôi thúc Tina rẽ hướng, tạm rời môi trường đại học để thử sức nghiêm túc với lĩnh vực truyền thông.

Một năm dấn thân làm nội dung, vận hành dự án nhỏ và xây dựng thương hiệu cá nhân giúp Tina hiểu rõ hơn về thị trường, khán giả và chính mình. Song một lần nữa, trải nghiệm thực tế khiến cô nhận ra khoảng trống về nền tảng lý thuyết và phương pháp. Tina bắt đầu nghĩ đến việc cần học thạc sỹ về truyền thông.

Lần ứng tuyển đầu tiên, Tina chọn một trường đại học có thứ hạng “an toàn” tại Anh, không quá áp lực, ít cạnh tranh. Nhưng việc bất ngờ có bạn trai khiến cô phải suy nghĩ thêm về hướng đi của mình.

Việc có bạn trai thay đổi hướng đi của Tina Như Phan trên con đường học tập và sự nghiệp (Ảnh: NVCC).

Khoảng cách địa lý quá xa đồng nghĩa với việc cô và bạn trai sẽ phải yêu xa trong thời gian dài. Quan trọng hơn, Tina bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang tiếp tục chọn phương án dễ thở nhất vì sợ thất bại hay không.

Bạn trai của Tina - một Việt kiều đang làm việc tại TPHCM - là người đặt ra câu hỏi ngược lại. Anh gợi ý cô cân nhắc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), ngôi trường xếp hạng top 1 châu Á, top 8 thế giới, với chương trình đào tạo truyền thông mạnh và môi trường học thuật khắt khe.

Đó không chỉ là một đề xuất mang tính tình cảm, để hai người không phải cách nhau nửa vòng trái đất, mà còn là lời nhắc Tina nhìn lại toàn bộ hành trình học tập của mình.

Hai bằng đại học, một bằng thạc sĩ về ngôn ngữ, nhiều năm giảng dạy và một năm lăn xả với thực tế truyền thông, tất cả những điều ấy đã được nhận diện một lần nữa bởi bạn trai Tina. Anh đã hỏi thẳng cô rằng: “Nếu em đã đi xa tới vậy rồi, tại sao lại tự giới hạn mình ở chỗ an toàn nhất?”.

“Anh ấy không ép mình, nhưng anh ấy cho mình một góc nhìn khác, rằng nếu chỉ chọn an toàn, mình sẽ rất khó chạm tới phiên bản tốt nhất của chính mình.

Chính sự ủng hộ, niềm tin và cả những cuộc nói chuyện rất thẳng thắn với anh đã giúp mình có đủ can đảm rời lựa chọn an toàn ở Anh, chuyển sang nộp hồ sơ vào NUS - nơi mình buộc phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng cũng mở ra nhiều cánh cửa hơn cho con đường truyền thông mà mình thật sự muốn theo đuổi”, Tina chia sẻ.

Tina Như Phan và bạn trai (Ảnh: NVCC).

Hiện Tina học năm thứ nhất tại NUS. Mục tiêu tương lai của cô là trở thành một nhà giáo dục và truyền thông có khả năng kết nối nền tảng học thuật vững, trải nghiệm thực tế đa dạng và khả năng kể chuyện gần gũi.